【野豬出沒】誤闖荃灣灣景花園「晨運」　警員護送歸山獲市民激讚

漁護署早前明言為解決野豬滋擾問題，擬捕殺高風險野豬，引起社會爭議。今早一隻野豬誤闖荃灣灣景花園，當區區議員即時聯絡香港野豬關注組並致電警方，在數名警員「循循善誘」下，成功引導野豬歸山，做法獲不少街坊和關注組大讚，認為是「良好示範，人豬是能夠和平相處」。

荃灣區議員林琳向《香港01》透露，今早約九時，接獲街坊通知，灣景花園有一頭野豬出沒，於是即時聯絡香港野豬關注組。為免野豬被漁護署人道毀滅，關注組建議她通知警方，由幾名警員用溫和的方式讓野豬返回山上。

灣景花園有一頭野豬出沒，在幾名警員「護送」下離開。（受訪者提供）

林琳稱，當時一名警員在馬路截停車輛和行人，其他警員慢慢陪伴野豬，引導牠安全過路，走回上山，據現場街坊講述，野豬一度想走進「惠康」超級市場，在警員即時封截門口後，牠才轉身走回馬路，整個過程都很「聽話」。

她續稱，過去三年平均每年兩次有野豬沿油柑頭村下山覓食，但今次首次有野豬走進灣景花園之內，由於該處有幼稚園和小學，又鄰近鬧市，恐引起街坊恐慌和人豬衝突，但她和關注組都認為「即時通知漁護署，會令野豬受驚，在街道亂竄，增加攻擊人的風險，亦令野豬面臨被捕殺」，又強調「人不犯豬，豬不犯人，事實證明只要有耐性和溫和方式，亦可化解衝突」，期望未來政府亦可利用動物友善的方法，應對有關野豬的投訴。

今次警員護送野豬並非首例。上月初有市民拍攝到，兩頭野豬在大圍鐵路站外步行，期間獲數名軍裝警員護送下離開，片段引起網民熱議，笑言「警方以保護總統級別來保護野豬」，亦有人認為兩豬相當聽話。