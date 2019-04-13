【深水埗講呢啲】麗閣邨半年9宗屎水倒灌入屋　老人院浸滿污水

近月多名長沙灣麗閣邨低層住戶表示受室內污水渠頻頻淤塞影響，大量糞水倒流入屋，甚至滿地排泄物，有新入伙的住戶傢俬剛搬進來卻被淹沒，導致損失慘重。有社區幹事建議，房署應特別處理此類受影響住戶，直接向他們作賠償。

污水倒流入屋 索償處理需時

麗閣邨屬為租住屋邨，於1981入伙，樓齡已長達38年，樓宇類型分為舊長型、三座相連「I」字型。由於麗閣邨屬舊式屋邨，污水渠被安置在室內。社區幹事李炯引述，其中一名麗閣邨麗荷樓低樓層住戶，於近月剛入伙正在裝修時，洗手間的馬桶突然出現污水倒流，大量糞水繼而湧入單位，剛搬進來的簇新傢俬也被淹沒，導致損失慘重。該名街坊曾要求房署賠償，最後獲署方轉介至公證行檢定損失情況，惟因處理索償過程需時，不少居民最後都不了了之。

今年的農曆大年初一，麗閣邨位於低層的老人院也出現同樣情況，有兩間房的污水倒流，屋內物品全被浸濕。（受訪者提供）

老人院地下兩房全浸

李炯補充，在今年的農曆大年初一，麗閣邨位於低層的老人院也出現同樣情況，有兩間房的污水倒流，屋內物品全被浸濕。李估計，舊式屋邨內的多個單位糞渠均連接同一沙井，容易造成淤塞及污水倒流情況，而當沖廁累積下來時，低層住戶時就會最受影響。李炯指，房署作為租住屋邨的大業主，理應採取特別優先處理，並直接向住戶賠償，減低對住戶的損失。

房屋署在回覆區議會文件時表示，麗閣邨過去半年共有9宗污水渠淤塞導致倒流入屋個案，工作人員事後在清理污水渠及沙井時，發現渠道內有不少個人衛生用品、雜物及垃圾，估計因此令污水渠淤塞。辦事處如接獲住戶單位有污水倒流情況，會記錄及保存有關資料上報保險公司。署方又指，保險索償事宜必須由保險公司處理，受影響住戶可將索償要求交辦事處跟進。