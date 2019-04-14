馬會辦十八區盃推動社會關愛共融　周永健：地區夥伴支持重要

香港賽馬會今天（14日）在沙田馬場舉辦十八區盃賽事，200多名地區領袖及政府官員聚首一堂，象徵馬會與社區夥伴合作無間、關心社會，攜手推動及建構關愛共融的社會。 馬會主席周永健致辭時表示，馬會有今天的成績，地區夥伴的支持不可或缺：「馬會一直透過提供有節制體育博彩，衍生稅款及慈善捐獻，回饋香港。去年度，馬會向政府繳納的各項稅款高達226億港元；同一年度，馬會慈善信托基金已審批慈善捐款達42億港元，支持的慈善和社區項目達222個。」 他續稱，「沒有地區夥伴及朋友的支持，特別在地區層面上，我們不會有這般好成績。」

馬會董事及管理人員，聯同一眾嘉賓參與祝酒儀式，祝十八區盃成功舉行。(馬會提供)

馬會義工隊積極參與以少數族裔為對象的服務

十八區盃今年的主題是「笑『融』滿載十八區」，並以對少數族裔的支援為焦點。周永健引述數據指出，本港現有約25萬少數族裔人士，他們因文化差異及語言問題，在適應和融入社會方面遇到不少挑戰。

他表示 ，有見及此，馬會近年主動夥拍多個經驗豐富且非常有心的機構和學校，共同推行支援少數族裔的服務，幫助他們克服困難，增強對社區的歸屬感。本著有關信念，馬會義工隊近年亦積極參與以少數族裔為對象的服務，透過家訪及多元化的戶外活動，包括參觀鯉魚門騎術學校及中環大館，到將軍澳單車館欣賞國際場地單車比賽等，與少數族裔建立友誼，協助他們融入社區。

今年十八區盃主持揭幕儀式的嘉賓，除了周永健外，還包括馬會行政總裁應家柏、民政事務局常任秘書長謝凌潔貞、立法會議員兼北區區議員劉國勳、民政事務總署署長謝小華、十八區區議會當值主席兼九龍城區議會主席潘國華及「賽馬會友趣學中文」督導委員會主席周一嶽。