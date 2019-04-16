【天水圍鳥啄人】紅嘴藍鵲雨中兇惡減　幼稚園家長接放學遇擒拿爪

啄頭、撞人、橫衝直撞，天水圍美湖居居民對在小徑樹上築巢繁殖的紅嘴藍鵲避之則吉。雀鳥棲息的樹木接近一間幼稚園暨小學，有家長表示兩周前接放學期間遇「擒拿爪」受驚，而幼稚園昨日發出通告呼籲家長與學生小心，避開相關路段。 紅嘴藍鵲攻擊途人，乃因處於繁殖季節。人和鳥，都是愛子心切。

紅嘴藍鵲目露兇光，附近幼稚園家長學生紛紛中招。（鄧詠中攝）

銳利的眼神，飛快的速度，天水圍美湖居紅嘴藍鵲令人聞風喪膽。封路第三日，雨下個不停，紅嘴藍鵲明顯較平日冷靜，只得一隻雀岀現數分鐘。

一天的平靜蓋不過過去兩星期提心吊膽。李太表示兩星期前約上午11時，於附近等待接放學期間「一起身，好似有個爪，爪住個頭」猶如金剛圈。初時以為有人按其頭部，但環顧四周無人非常驚訝：「嚇到我死！」自此出入特別小心，即使沒有下雨亦會打傘。

李太一天接放學時被鵲鳥爪頭，大為驚慌。（鄧詠中攝） 家長接放學遇擒拿爪 銳利的眼神，飛快的速度，天水圍美湖居紅嘴藍鵲令人聞風喪膽。封路第三日，雨下個不停，紅嘴藍鵲明顯較平日冷靜，只得一隻雀岀現數分鐘。 一天的平靜蓋不過過去兩星期提心吊膽。李太表示兩星期前約上午11時，於附近等待接放學期間「一起身，好似有個爪，爪住個頭」猶如金剛圈。初時以為有人按其頭部，但環顧四周無人非常驚訝：「嚇到我死！」自此出入特別小心，即使沒有下雨亦會打傘。

苑太表示學校昨日發出通告，會提醒三歲子勿奔向雀烏。（鄧詠中攝）

街坊擔心幼兒安全：「咁大隻雀！」

多名家長表示幼稚園昨日發出通告，提醒家長學生小心，但沒有提早放復活假避雀，按原定本周五（19日）開始放假。家長張太透露有家長及小朋友曾遇襲，留下血痕於是求醫，不過擔心傷口感染。她表示，家長群組不斷發放相關資訊，呼籲大家小心，避免行該段路。她就讀N班的兩歲兒子較少經封鎖路段出入，「主要3歲及5歲班行嗰度」，但直言擔心兒子安全：「咁大隻雀！」