【中醫美容】房署指不屬美容服務　龍蟠苑中醫美容中心不獲續約　

黃大仙龍蟠苑商場一間中醫美容中心經營三年，一直以「中醫美容」作為商業登記，然而最近洽談續約時，房屋署以美容服務定義未有寫明「中醫美容」為由，指中醫美容不屬於美容服務，要求有關商戶簽聲明放棄中醫美容服務，否則將不會續約。商戶拒絕以上要求，遂於本月18日租約期滿時不獲續約。負責人斥房屋署條件苛刻，直言不公平，「其他商舖又得，我就唔得。」

經營三年一直以「中醫美容」作登記



2016年4月「中藥堂中醫美容中心」以經營「美容服務及化妝品」向房署承租龍蟠苑商場2樓一個舖位，並於商業登記上列明「中醫美容」。該店現時尚在營業，但記者到場期間，店內並無顧客。店外櫥窗貼有不同具中藥成份的美容產品及服務廣告，包括二百元試做純中藥配方的美白面膜療程。而店內擺放了百子櫃，存放中醫藥材，此外亦擺放了一張美容床。

中藥堂中醫美容中心將營業至本月18日。（廖俊升攝）

房屋署突然表示美容不包括中醫美容



負責人岳先生表示，房署自該店開業以來一直知悉其經營中醫美容，亦未曾作反對。直至最近三年租約將滿之際，店舖遭人投訴，指「美容服務及化妝品」並不包括「中醫美容」業務。房屋署經調查後，向岳先生表明若然要繼續經營，則需要簽署聲明放棄「中醫美容」，否則將不會安排續約。岳先生拒絕有關要求，遂被要求在4月18日約滿後遷出。

中藥堂中醫美容中心負責人岳先生。（廖俊升攝）

不獲續約或損百五萬 負責人嘆血本無歸​

「冇中醫成份就會冇晒收入。如果不獲續約，連裝修費同貨品，我要蝕一百五十萬，血本無歸。」岳先生稱，店舖若放棄中醫美容，單純以其他美容服務營運，收入將會大減，且不能承擔負債。「一開始商業註冊都係寫中醫美容，𠵱家畀人投訴，先話美容唔包括中醫美容，但又唔畀我擴充中醫業務。」他又表示，同一商場內的一間藥行原本只賣藥物，並無列明會經營中醫業務，但房屋署批准對方擴充業務，加入中醫業務，故令他感到非常不公平。

店外貼有中醫面部美容的各種療程。（廖俊升攝）

區議員：房屋署需與時並進



黃大仙區議員譚香文批評，房屋署對美容的定義落後，「北京同仁堂都有中醫美容，但房屋署就唔承認中醫美容，署方應該更新返個定義。」她續指，房屋署管理商場業務手法陳舊，不懂變通令商場落後，「連領展商場都容納到呢種新型業務商舖，但房屋署就墨守成規，所以咪冇生意。」

譚香文又質疑房屋署以雙重標準對待不同商戶。「小商戶有小違規但遭檢控，拒絕續約；一間藥行原本話經營中成藥，但就經營中醫足足三十年，畀佢續約仲擴充業務。點解唔係兩間都終止業務，又或者兩間都容許擴充？」她質疑房屋署處理手法不貫徹，故要求房屋署對中藥堂續約一事酌情處理。

藥行：三十多年一直經營中醫

該商場藥行的負責人蔡醫師回覆查詢時表示，其公司三十多年來一直都有經營中醫業務，「所有中藥行都有中醫服務，中醫服務一定要係註冊中醫，舊時房屋署亦了解。」他解釋，所有中藥行均以同類方式營運，大多都沒有列明自己是經營中醫。

「最近多咗人投訴（中藥行兼營中醫服務），所以被要求擴充業務（正式向房署申請加入中醫服務），一擴充就加咗幾萬蚊租。」蔡醫師質疑房屋署處理手法並不同情中藥行業的商戶。不過，他認為有商戶過分「掛羊頭賣狗肉」，「擺晒啲中藥出嚟賣，又幫人診症，但就話自己係中醫美容。」

商場內一藥行的負責人質疑，房屋署處理手法並不同情中藥行業的商戶。（廖俊升攝）

房署：投標組合不包括中醫美容



房屋署高級房屋事務經理王麗雅於黃大仙區議會上表示，相關租戶以美容服務及化妝品作營運模式招租而非中醫，「投標時商戶係知道做美容及化妝品。我哋提供組合有中醫，亦都有中醫診所、美容等，但美容不包括中醫美容。」故她認為要關注商戶招標的公平性，但同時會適時檢視有關招標組合。

王麗雅稱，商戶在入伙時是經營「美容及化妝品」，故有出信提醒，其營運之業務必須為美容及化妝品，但此商戶有做中醫服務及診症，亦有用醫療券。「一定要經營指定行業，房屋署亦一路都有畀機會涉事商戶，提醒唔可以再違規，但商戶都堅持，所以房屋署先決定唔續約。」

房屋署高級房屋事務經理王麗雅在黃大仙區議會上表示，已多次提醒涉事商戶不能經營美容及化妝品以外的業務，惟對方沒有理會，故不會安排續約。(廖俊升攝）

香港美容業總會創會主席葉世雄表示，美容包括中醫美容，現時有大學開辦了中醫美容的課程，中醫美容也有流行的趨勢，「始終有香港人鍾意養生的美容。」他又指，房屋署沒有能力判斷和介定「美容」的定義，「無論商業還是醫療，房屋署都唔能夠判斷到美容的性質同範疇。」