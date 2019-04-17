【濾水器騙局】沙田屋苑現濾水器騙徒　呃數千元濾芯費殺入北區

沙田區議員麥潤培今日到馬鞍山警署遞信及報案。（王譯揚攝）

近年港人對家居食水品質的關注程度日益上升，有騙徒正正看準市民心理，冒充政府人員上門向公屋住戶聲稱可免費安裝濾水器，繼至索取高昂的濾心費用，令市民得不償失。沙田區議員麥潤培指最近接獲沙田區多個屋苑過百居民投訴，被懷疑騙徒上門拍門，當中三人不幸被騙財，騙徒更懷疑提供虛構的公司資料，麥於今日（17日）到馬鞍山警署遞信及報案。

社區主任展示疑似騙徒的照片。（王譯揚攝）

自稱政府部門人員 上門呃長者裝濾水器

沙田區議員麥潤培表示，近日接獲過百個居民投訴指，有報稱「香港優質康星濾水」公司職員突破保安員防線，上門向居民逐戶拍門自稱政府部門人員，表示可免費安裝濾水器。不過對方進入單位後，卻反口要收取數百元至數千元不等的濾芯安裝費用，並指濾水器有多年保養。有住戶及長者不虞有詐，向騙徒支付安裝費用，「主要喺不同公屋騙人，尤其鉛水邨最嚴重，主要係長者上當！」

持假公司名地址 長者防不勝防

麥潤培指出，收到沙田區不同屋苑居民的反映，就連北區都有相關個案，認為事態嚴重，於是深入了解情況。他其後發現該個濾水器於淘寶網售價只是199元人民幣，毋須動輒千元。「我哋發現間公司好多資料都係假，包括地址、電話及公司名都唔係真！」麥懷疑該公司冒用公司註冊編號、行使虛報文書及虛報公司名，而騙徒所提供的地址為迷你倉。

麥懷疑該公司冒用公司註冊編號、行使虛報文書及虛報公司名，而騙徒所提供的地址為迷你倉，電話亦未能接通。（王譯揚攝）

區議員今遞信及報案 接三受騙個案

至今日（17日）下午4時30分，麥潤培聯同社區主任到馬鞍山警署遞信及報案。他指出，辦事處前後共收到100個以上求助電話，部分市民更以為騙徒為政府部門職員。

麥潤培提到，騙徒採取集團式行動，於不同公屋洗樓式㩒門鐘，主要向長者及婦女下手。據他收到的求助顯示，馬鞍山耀安邨、利安邨以及沙田禾輋邨初步有三人受騙。利安邨有一名領取綜援的婆婆被騙1500元；禾輋邨亦有一名居民上當；而耀安邨另有一名女騙徒重施故技，報稱自己是水務署派來的，女受害者不疑有詐，向其購買濾水器，但收據卻寫明公司與房屋署、水務署並無關係。

淘寶上同樣的產品只售199元人民幣，騙徒卻以1500元高價售出（王譯揚攝）

涉事公司無註冊 單據註冊編號屬另一公司

「香港優質康星濾水」疑似沒有公司註冊，而其單據上的公司註冊編號，則屬於另一間「香港德寶濾水」公司，但該公司報稱的業務地址，是一個迷你倉，單上的聯絡電話則未能接通。麥潤培表示，留意到「香港優質康星濾水」曾與多區的公屋互助委員會合辦或贊助其活動，更不時在互委會活動擺設攤位推銷。「香港德寶濾水」由一名姓鄧男董事持有，報稱住址位於鄰近的廣源邨的廣林苑。

三年前騙徒扮房署職員 兼被踢爆報假地址

據資料顥示，去年天水圍有騙徒趁一名患有認知障礙症的八旬老婦獨留期間，到她位於天耀邨的居所推銷濾水器，並成功游說其繳逾千元費用，家人發現後曾試圖追討有關費用，但無功而回；2016年12月，亦疑有多個騙徒假扮房屋署職員，到粉嶺華心邨多個單位登門造訪，向長者訛稱公屋住戶現時須安裝濾水器，以保食水安全，再藉詞收取1,000元濾芯費用。其後，該間濾水器公司被踢爆虛報地址，北區區議員曾陪同受害人到上水警署報案。