【鴨脷洲好人好事】麵包店免費派包　神秘善長月捐800麵包贈長者

早上九點，位處鴨脷洲大街的麵包店門外，有十多位老人家「擔櫈仔，霸頭位」，他們都在等候新鮮出爐的菠蘿包。今年三月起，麵包店每星期有四日，免費派發麵包予長者，每日派發50個。愛心麵包店老闆娘蘇太說，「善長人翁是另有其人。」 攝影：蔡正邦

每逢星期一、二、四、五，也有大批長者來麵包店排隊。

指針踏正十時，蘇生從工場內端出一盤盤新鮮出爐的菠蘿包，蘇太負責將麵包逐個派發給長者；不消五分鐘，四盤麵包盡掃一空。婆婆拿著熱騰騰的麵包咧嘴笑道：「多謝。」「不用客氣。」蘇太說。自上月起，位處鴨脷洲大街的麵包店每逢星期一、二、四及五，均會輪流派發菠蘿包或紙包蛋糕予65歲以上長者。

蘇太太說捐贈麵包的善長人翁為退休人士，並希望計劃能一直延續下去。

麵包店於十時正派發麵包，排頭位的鍾婆婆，早於八時多就在門外等候。82歲的鐘婆婆於鴨脷洲居住了30多年，上月從其他老人家口中得知，麵包店會免費派發麵包，就過來跟其他人一起「湊熱鬧」，「一大早起身就過來了，當是做運動，跟其他人傾吓偈吧。」鍾婆婆說。

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熟客：覺得他們很孝敬老人家



同是八時多就來到排隊的梁太說，平時都有光顧麵包店，是老闆娘蘇太告訴她可以免費取包，「這裡的提子包、蛋撻、菠蘿包，還有蛋治都好好吃！」梁太每次都會來排隊，但覺得麵包店此舉的確令區內老人家受惠，「覺得他們很孝敬老人家。」

來拎包的都是區內長者。

神秘善長 月派800個包

老闆娘蘇太不敢「領功」，她說：「功勞是背後的善長人翁的。」原來在數個月前，有對居於鴨脷洲的退休夫婦，特意駕車前來店舖，說希望幫助區內老人家，提議每星期派發兩日麵包，「他都會提前支付我金額，計每個麵包便宜一點吧。」

不少長者拿到麵包後都笑逐顏開。

退休夫婦行善不想揚名

蘇太續說，當首位善長出現後，再有另一位隨即提出幫忙，讓老人家一星期有四天享有免費麵包。「退休夫婦是老街坊，也是熟客，但他們都想低調，不要揚名。」派包善舉於上月開始，並會一直延續下去，「他們都強調（派包）不是一兩個月的事，而是想一直繼續做。」蘇太說。

除了捐錢派麵包，蘇太說，其中一位善長還親自製作了輪候號碼牌，避免老人家因排隊而引起爭執。現場所見，這天有大約有三十人輪候，有些長者錯過了領取號碼牌的時間，蘇先生依然著他們排隊拿麵包，「沒所謂吧，看到其他老人家有，但自己拿不到會失望，我也不想看見他們失望的樣子。」

縱然設有分店，但二人的麵包店僅屬小本經營，如此調低價格不會影響利潤嗎？「做生意不能計較這麼多的。」蘇太說。

「做生意不能太計較。」

蘇氏夫婦遇上了善長，但二人亦同樣希望以自身的能力回饋社區。

年屆60歲的蘇生從事麵包師傅約有四十年，早在九年前於筲箕灣耀東商場開設首間麵包店，三年後才於鴨脷洲大街設分店。商場與街道本是截然不同的環境，蘇生坦言，筲箕灣總店因位處屋邨，附近多老人家及學生，麵包的定價比總店調低約一元。此外，每當區內學校或老人院前來訂購麵包或西餅，蘇生蘇太也會給予折扣，而麵包的售價亦比同區的便宜約一元。以菠蘿包為例，鴨脷洲總店的售價為每個5元，兩個則售8元。「街坊話其他都要6蚊個，我們就薄利多銷吧。」

縱然設有分店，但二人的麵包店僅屬小本經營，如此調低價格不會影響利潤嗎？「自己也是這裡街坊，知道附近多老人院、老人家，價錢平一點當出一分力吧。」蘇生話語剛落，蘇太就點著頭說，「做生意不能計較這麼多的。