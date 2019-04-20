【頑石點頭】退休阿伯一日一可樂亂吃藥　少男耐心聽講故改變了他

73歲的施海濱與23歲的李子軒走在路上喧寒問暖，子軒拍了一拍施伯膊頭，狀甚老友，問道：「近來如何呀？」施伯笑笑回應說：「幾好啦。」年齡相差半世紀，這對忘年之交，因數個月前的義工計劃而相識。那時子軒經常上門探訪施伯，又提點對方要定時吃藥，毫無血緣關係的兩人漸行漸近，相處起來更像對父子。

賽馬會聯同YWCA秀群松柏社區服務中心舉辦「長幼情」跨代共融計劃，計劃找來區內長者及各大院校的學生，透過一系列的社區活動，加強長者和年輕人之間的連繫，促進跨代間的溝通和接觸。其中一對透過活動認識的長者及學生，正是施海濱與李子軒。

他們聊聊近來到哪裡健身、又聊聊游水泳姿，施伯（左）子軒（右）這對忘年之交，其實幾個月前才因義工計劃而相識。（黃文軒攝）

一日喝兩罐可樂 最終患白內障及糖尿

施海濱當貨車司機近40年，每天喝兩罐可樂開工。一天他如常揸車，突然眼前一黑，他嚇得急忙把車駛進停車場。他到醫院檢查，才發現患上白內障和糖尿病。他因病提早退休，生活頓變百無聊賴，常邊喝可樂邊看電視便度過一天。

頽廢日子過了八年，直至有一天，社區中心的社工建議他參加讓大學生上門探訪的計劃。本來他不願見人，但抱着一試無妨的心態，半信半疑參加，結果認識了來探訪他的子軒。

施海濱今年73歲，患有白內障及糖尿病，現時每三至四個月要覆診一次。（黃文軒攝）

由默不作聲到打開心扉

李子軒今年23歲，就讀大學護理系3年級。他倆初次見面，是在社區中心一隅。子軒憶述當時尷尬場景：「施伯伯坐在一旁，不太作聲，我內心有點怕，心想探訪怎麼辦？」第一次探訪，子軒到施伯家中，知道他有「一天一可樂」的習慣，又將所有藥物放進同一個藥袋，不按量吃藥，於是跟他解釋無糖可樂的壞處，以及講解擺放藥物方法，慢慢走進施伯的心房。

施伯退休後，最高峰有174磅，去年今日還要披上毛衣保暖，晚上更咳個不停，精神及身體狀況都很差。認識子軒後，他戒掉一日一可樂的習慣，改為五天才喝一罐；又主動每週前往健身室做運動，短短幾個月他已減去近20磅，昔日的「可樂肚」亦消失。

施伯每週前往健身室做運動，短短幾個月他已減去近20磅，還練出一身肌肉。（黃文軒攝）

護理系學生：與長者相處要有耐性

妻子、女兒都勸不聽的施伯，子軒為何成功說服？子軒說，他曾到老人科實習，經驗告訴他，保持耐心是應對長者的最佳方法。「很多年青人聽到老人家講歷史，就會覺得很煩好厭，但只要你有耐性，其實也可從他的故事，了解他現時的生活。」他利用學科上累積的知識，耐着性子地教導施伯，「很多長者不懂得如何與醫生溝通，例如吃藥後有副作用，他們不會跟醫生反映，所以我跟他說，應該要告知醫生服藥後的身體狀況，好讓醫生能適當調教藥物份量。」

在計劃以外，子軒與施伯不時聯絡，關係親密得如兩父子。（黃文軒攝）

施伯笑道：「慢慢聽佢哋講，我都脫離咗孤獨生活。佢教我屋企啲嘢要執，好啦我又幫手執，本來我都唔執嘢嘅！」計劃在兩次探訪後完結，不過在計劃以外，子軒與施伯仍不時聯絡，關係親密得如父子，子軒也笑說：「阿爸有咩唔明就教佢囉，我哋唔係朋友咁簡單。」