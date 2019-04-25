【花灑頭惹禍？】電熱水爐突然爆炸 戶主：連發熱線都爆出嚟

近年電熱水爐爆炸的事件屢有發生，月前機電署亦作出緊急呼籲，著市民切勿在「花灑儲水式」電熱水爐安裝設有開關水掣的花灑頭，以免發生意外。有住在大埔區的市民指，家中電熱水爐因不明原因無故爆炸，擔心產品品質有問題。

日前陳先生在網上發帖，著其他使用電熱水爐的市民小心，因家中使用了三年多的電熱水爐，無故發生爆炸。他向《香港01》記者表示，日前約早上七時多，當時他還在睡覺，屋內突然發出巨響，於是走出客廳，發現廁所正在冒煙。

陳先生指其家中的電熱水爐突然爆炸。（被訪者提供圖片）

於是他切斷廁所所有電源，再走入查看，見到熱水爐正在冒煙，熱水爐的零件散落地上，水喉亦爆裂漏水。據他觀察，爐內水喉積滿雜質，「發熱線都爆埋出嚟」。他事後向家中各人了解，原來事發時家傭剛洗完頭，關上熱水後便發生爆炸，而事前全沒先兆。

事主表示自己使用的是音樂花灑。（網上圖片）

陳先生表示，涉事的是Electrolux電熱水爐(型號：EWH-18ELED) ，在土瓜灣一間電器行購買，花灑頭是Kohler

的音樂花灑。他認為爆炸與花灑沒有關係，質疑是產品品質不佳，或是喉管堵塞所致。

戶主指爆熱水爐的水管頗污糟。（被訪者提供）

他表示已就事件向機電工程署查詢，職員正向事主了解，看是否需要回收熱水爐作出檢查。記者亦有向機電工程署的發言人查詢，對方表示正聯絡事主，又指所有輸入香港的電器均受規管，並已通過安全檢驗。

水管內的情況。（被訪者提供）

避免安裝多個花灑令水缸壓力加大



港九電器工程電業器材職工會會長溫冠新表示，儲水式電熱水爐較易發生爆炸事故，原因多數與恒溫器損壞有關。熱水爐恒溫器的功用與電飯煲的原理相若，是測量水缸的儲水溫度，當水溫冷卻至低於設定溫度時便會自動加熱，直至水溫回升至設定90至100度的最高溫度便停止。

溫冠新稱，恒溫器內感應溫度的金屬片有使用壽命，「儲水式電熱水爐比電飯煲每日使用次數頻密，經常又開又關容易損壞」，一旦恒溫器損毀，水缸內的儲水便會不斷加熱，令水缸內充斥蒸氣，由氣閥排出蒸氣減壓。但如果恒溫器及氣閥同時故障，儲水在不斷加熱及蒸氣無法宣洩的情況，水缸恐無法承受壓力而爆炸，並提醒勿長開電熱水爐，以減低恒溫器損耗。他建議，市民勿使用低壓的熱水爐，亦避免安裝多個花灑，否則容易令水缸壓力過大而導致爆炸。

他又提醒，引致熱水爐爆炸的另一原因與水流阻塞有關，「如果開水無水到，金屬片又自動加熱，有機會令水缸空氣壓力，或令恒溫器損壞。」故他建議，市民開水掣前開一陣涷水，確保有水流出。

最有效阻止事故發生的有效方法，溫冠新認為市民應最少10年便應更換電熱水爐，並每隔兩三年定期聘專業技工檢查及維修，市民亦應多加檢視和留意，「如原本熱水爐15分鐘才加熱好，但一開就即刻顯示加熱完成，又或是聽到『ＤＤ聲』就應找專業人士檢查」。

根據消委會資料，消費者選用儲水式電熱水爐，須注意以下事項：

- 儲水式電熱水爐的安裝或改裝，必須僱用註冊電業承辦商和持牌水喉匠進行；

- 花灑式電熱水爐的出水喉管必須保持暢通無阻，並只可接上無開關裝置的花灑頭。切勿在出水喉管位置加裝任何開關水掣，或將出水喉管接駁到其他洗手盆或浴缸，以免儲水箱因壓力過大而發生爆炸；

- 使用期間如發生跳掣，花灑頭或壓力減卸閥的排水管不正常地冒出蒸氣，應立即停用及安排維修；

- 電熱水爐用後應立即關掉電源，節省能源。