【元朗講呢啲】權豐豬油廠遭收地　元朗豬肉檔憂自行處理廢棄豬脂

位於粉嶺大塘湖村的權豐豬油廠，因地政總署去年12月31日收地，用作興建石湖墟淨水設施之用，被逼停止運作。豬油廠持牌人二月入稟高等法院申請司法覆核，要求推翻署方決定，並為工廠另覓新址；元朗區議會環境改善委員會將於五月討論工廠去留及當區豬肉檔如何處理廢棄豬脂一事。

權豐豬油廠租約承租人鄧志輝早前受訪，指豬油廠佔地兩萬多呎，多年為不同市場，包括內地提供豬油，屬本港唯一能應付大量供應的豬油廠。工廠每年處理兩萬噸廢肉，他形容一旦停產，未經處理的豬雜豬脂將帶來災難性影響。

根據申請人早前的入稟狀，他指母親自1965年起持有官地牌照，在大塘村經營磨骨廠直至1992年獲批轉營為豬油廠。工廠於2002年曾遭沙頭角鄉事委員會及村代表投訴，並在2002年遭食環署要求改善，至2005年獲發厭惡性行業牌照可繼續經營。入稟狀又指2017年12月，地署要求廠方於2018年年底交還土地，他指北區地政總署曾口頭承諾會協助另覓土地，但沒兌現。

元朗區議員麥業成就工廠被收地一事提問，他指工廠一直獲環保署及食環署續牌，查詢地政總署是否有必要收回該廠土地，會否為工廠另覓土地，以及向食環署、環保署詢問元朗區豬肉檔廢棄豬脂的日後去向、政府如何協助業界處理等事宜。麥業成指：「有元朗豬肉檔業戶擔憂工廠停辦後，不知如何自行回收廢棄豬脂，是不是自己找垃圾袋承載起豬脂即可？但這又變相加重堆填區負擔，亦可能有細菌滋生等問題。」

據區議會文件，地政總署回覆指，政府須使用涉事土地作工務工程用途，於是通知承租人於2018年年底終止租約，現時豬油廠公司屬未經許可佔用政府土地。署方又指承租人在改變用途、擴展面積及擅自分租多方面違反了租約條款；一般而言不會為被終止租約的承租人尋找替代土地。

有元朗豬肉檔憂無處回收廢棄豬脂。（資料圖片／潘思穎攝）

環保署回覆則確認工廠自1992年起獲多次續牌，如《水污染管制條例》及《空氣污染管制條例》等相關牌照，現時相關牌照分別將於2023年及2020年到期。署方指過去三年收到18宗相關權豐豬油廠的投訴，主要有關氣味滋擾，但巡查後沒有發現違反牌照條款及其他法例。

對於如何協助業界處理一事，署方僅指歡迎私營機構在符合法例下參與廢物回收活動。食環署亦指，對回收廢棄豬脂工作和營運豬油廠的商業決定持開放態度。現時食環署記錄中，全港共有三間領有「厭惡性行業牌照」的煮豬油處所，除權豐豬油廠，另外兩間均位於新界元朗。

麥業成認為，政府部門並未解決回收豬脂的問題，「環保署應該處理，但因今次是地政總署收地，部門互相把問題丟給另一邊解決。」他認為較理想做法，是政府部門協助廠方改善相關投訴問題，或協助工廠覓地。