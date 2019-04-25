【新界東北】財委會審批300億撥款　73歲馬屎埔村民靜坐24小時

立法會財委會26日將召開會議，討論新界東北發展項目撥款事宜，預計共涉及逾300億公帑。有受新界東北收地計劃影響的馬屎埔村民於25日中午起到政府總部靜坐，抗議政府漠視寮屋價值，安置安排差劣。73歲的馬屎埔村民陳基裘，今日中午到金鐘政府總部東翼靜坐24小時，抗議政府漠視寮屋價值，安置方案沒考慮村民實際需要及要求，「只是想趕村民走」。

靜坐伯伯指政府「只是想趕村民走」

受新界東北收地計劃影響的馬屎埔村民陳基裘（陳伯，73歲）於25日中午到金鐘政府總部東翼靜坐，抗議政府漠視寮屋價值，安置方案沒考慮村民實際需要及要求，「只是想趕村民走」。他計劃由25日中午靜坐至26日中午，再於26日下午聯同其他受東北發展計劃影響的村民，趁立法會召開財務委員會，向政府官員遞交請願信。

財委會就新界東北發展項目撥款

立法會工務小組委員會委員於2019年3月20日的會議上，同意向財務委員會建議把747CL號（古洞北新發展區及粉嶺北新發展區前期地盤平整和基礎設施工程）、759CL號（古洞北新發展區及粉嶺北新發展區第一期地盤平整和基礎設施工程）、828CL號（古洞北新發展區及粉嶺北新發展區餘下地盤平整和基礎設施工程）的一部分、793CL號（缸瓦甫警察設施土地平整及基礎建設工程）及388DS號（石湖墟淨水設施）工程計劃提升為甲級。各項目所需費用分別為173億2010萬元、8億9640萬元、7億6450萬元、19億1300萬元及119億7280萬元。

在總目701—土地徵用分目37CA（古洞北及粉嶺北新發展區項目的特設現金津貼）項下預留一筆估計所需的總費用7億3260萬元；以及把828CL號工程計劃的餘下部分保留為乙級。

2019年下半年展開建造工程

若上述的撥款申請獲立法會批准，將標誌新界東北發展項目將進入施工階段—第一階段發展的收地和清拆，以及建造工程將於2019年下半年陸續展開。古洞北及粉嶺北新發展區全面落成後，將提供合共約 71800個房屋單位，可容納約188100新增人口，預 2023年首批住戶入伙。