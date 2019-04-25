【土瓜灣女裸屍】新酒樓做團餐　料日吸8000客　區議員：鯁唔落

土瓜灣赤裸女屍伏屍位置為土瓜灣道78號天井，該處原為街坊酒樓富臨漁港囍臨門酒家，但今年2月結業，接手租客向來經營內地團生意，擬將改為經營團餐酒樓萬豪漁港，目前裝修中，將於下月初開張，並正進行招聘。有區議員指出，萬豪漁港將是區內數一數二最大的團餐食肆，並帶來近8,000旅客，進一步影響居民的交通及出入安全，「根本鯁唔落」。

土瓜灣道78號為一間裝修中的酒樓。（鄧詠中攝）

前身富臨漁港囍臨門酒家做街坊生意 下月新酒樓萬豪漁港開張

赤裸女屍案發現場為土瓜灣道78號，根據資料，該處業主為富臨集團主席楊維，原本為富臨漁港囍臨門酒家，做街坊生意，後來接小量團餐。然而富臨漁港囍臨門酒家2月忽然結業，其後進行裝修，新租客將繼續營酒樓，名為萬豪漁港，門口貼有招聘告示，將於下月6日開張。

新酒樓擬純內地團團餐 料每日最少招待7,200旅客

九龍城區議員關浩洋表示，現場新租客、即萬豪漁港老闆一向做內地團生意，新酒樓原擬純做內地團團餐，區內已有最少四間團餐食肆，而萬豪漁港將是數一數二大規模，內可放置80圍，以最少10人一圍，早、午、晚三個飯點，每飯點三輪，最少帶來7,200名遊客，「真係鯁唔落！」

土瓜灣道日前發生旅遊巴撞斃女途人車禍。（資料圖片）

日前發生旅巴奪命意外 新酒樓必增區內旅巴數字

關浩洋指出，區內內地團旅遊巴一直影響居民生活，日前四川街發生旅遊巴撞斃女途人車禍，萬豪漁港開張後，勢必帶來更多旅遊巴，擔心進一步威脅交通及行人安全。

區議會居民要求取消租約不果 新酒樓允做街坊生意

得悉萬豪漁港純經營團餐後，居民及區議會持續關注，早前區議會「關注旅遊巴在區內引致的問題工作小組」曾要求業主與新租客取消租約，但不成功，新租客雖應允會做街坊生意，但「口講無憑」，關浩洋指，居民仍非常擔憂，將於下月萬豪漁港開張後，關注其影響， 向考慮下一步行動。