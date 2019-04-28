【人生下半場】記者、電影特效師隠身屯門社區　開小店尋回自己

周日（4月28日），屯門一家畫室舉行屯門小店美食畫展，透過小朋友的眼睛記錄社區小店。小店雖然是小孩眼中的靈感題材，但對店主而言卻是人生的一部分。未開店前，他們曾是記者、電影特效師……每一家小店都各有故事。

近月不時有小朋友到James的飲品店考察。（鄭子峰攝）

新晉手調飲品店：財經首席記者的人生下半場

過去一個月，James的手調飲品店成為畫室小朋友的考察對象。他既向小朋友示範如何煮熟黑糖珍珠，又送出印有「尖茶」貼紙的膠杯供小朋友創作。旁人眼中他不過是熟練的珍珠奶茶師傅，但原來James是半途出家的創業者，此前他是個擁有12年經驗的財經記者。

一杯珍珠奶茶背後埋藏一名記者十二年辛酸史。（鄭子峰攝）

吃人生活：每周返六日 放假在家趕稿

行內常說記者做滿三年轉行是常態。三年是小限，十年是大限，James在高壓報紙、雜紙間流轉，堅持了十二年。「一星期返足六日，上司好人叫我星期日唔使返公司，就喺屋企趕稿。」如磚頭厚的英文年報，兩天內啃完、鑽研新角度，再交出一份報導，他不是沒有努力過。「唔止食晒時間，仲食埋個人」，然而工作可讓他見盡上市公司主席、大財團公關、高官政要，刺激感讓他繼續堅持。

James曾每日與上市公司要員、政要交手，如今交手對象換成了屯門街坊。（鄭子峰攝）

十二年磨盡熱情 終成自己的老闆

在消息萬變的財金世界打滾十二年，他嚐盡刺激，亦見盡荒謬。建制媒體報喜不報憂，交投暗淡變成平穩，「樓市跌唔可以寫跌，要寫平穩」；即使消委會報告指某微波爐食品鈉超標，也要遷就嗜吃的上司口味，避而不談。他說思路越見定型，每年用同一個方式說相近的故事，「所有嘢都好似有個flow」。十二年熱情隨年月消耗，適逢孩子出生，他決心轉換人生的下半場，做自己的老闆。他一邊當全職爸爸湊仔，一邊學沖手搖飲品。去年James終在屯門覓得舖位，一圓創業夢。

去年，畫室小朋友曾在尖茶舉行畫展，如今被他製成海報貼在店外。（鄭子峰攝）

開店以後，他在靜中帶旺的商場一隅，奇遇不絕。成群小朋友喜孜孜地畫起他沖的珍珠奶茶，偶遇的特殊學校老師又請他到學校談夢想。「以前一直好想做義工，但做記者冇時間」，當上老闆換來自由，一次演講後，他開始讓特殊學校的孩子來店舖實習，當中有些是自閉症孩子，也有些是輕度智障的多重病患者。在狹小的空間內，前首席財經記者就當起孩子的老師來，讓他們知道自己不是「障礙」，也有能力過自己的人生。與實習孩子的合照，如今被James掛在舖頭當眼處。

James把自己與實習孩子的合照掛在舖頭當眼處。（曾雪雯攝）

轉角咖啡室：電影特效師咖啡癮與心頭好

而在同一個華都商場內，畫室的正上方另有一家咖啡室亦同樣成了小朋友筆下的小店。年近30歲的Kaman是這所咖啡店的老闆之一。他指，由於咖啡室鄰近畫室，畫室上課前後不時有小朋友家長會攜同小朋友打發時間。最近他同樣因為畫室的邀請，而提供店內食品相片供小朋友創作。小朋友製作的立體蛋包飯就是源自這裡，也是出自Kaman之手。

小朋友筆下的轉角咖啡店蛋包飯，據說店內名物。（鄭子峰攝）

不過，年輕的Kaman同樣是新晉的創業者。在弄蛋包飯與沖咖啡前，他曾是個電影特效師，參與電影後製及廣告工作超過七年。由電影業跳到餐飲業開咖啡廳，背後也是另一個行內人才明白的故事。他指，近年香港電影面對韓國、大陸的競爭，不少電影後製工序北移，香港只剩下行政人員。

轉角咖啡店位於華都商場的一角。（曾雪雯攝）

辭工學沖咖啡

眼見身邊同事一個一個離開，或轉行或北上，「香港電影仲可以捱到幾多年？」成了他心底最現實的憂慮。於是，他開始思索未來。當年沒日沒夜的工作時間，讓Kaman養成喝咖啡的習慣和嗜好。辭掉工作後，他就跑去學喜歡的咖啡。

店裡沒賣酒，但Kaman把自己喜歡的氈酒當成裝飾品。（曾雪雯攝）

兩年多後，他更找來另外四名朋友，合資創業開了這間咖啡廳，然後把自己喜歡的都陳列在店裡。他嗜氈酒與咖啡，喝掉的氈酒空瓶成了店內陳設；另一名朋友愛威士忌和拍攝，又作攝影作品沖曬成店內裝潢；股東朋友助泰國農民用自然種植法種茶，又把茶放到咖啡店寄賣，小小轉角小餐廳成了眾人心愛的陳列室。

五人合資創業，在屯門開咖啡廳試業。店內一切都是各人的喜好。（曾雪雯攝）

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「自己鍾意先會放出嚟」

Kaman說，「自己鍾意先會放出嚟」。店內陳列如是，咖啡如是。目前，他堅持採用本地炒豆師在香港炒的新鮮咖啡豆，並把賞味期控制在兩個月內，「炒完咖啡豆放一個月先飲，下一個月要飲晒」。雖然要放下過去的工作經驗，創業換來更大的自主空間，這是在小朋友的畫作中，無法繪畫出來的感覺。