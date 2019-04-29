【版主有say】推翻不能避雨亭響朵　樂活鰂魚涌版主數盡區內怪事

14年雨傘運動之後，社區力量如雨後春荀，多個地區組織相繼冒起。同年一位鰂魚涌街坊發現，在芸芸地區組織內，獨欠鰂魚涌。因此她以一人之力，在Facebook開設了專頁「樂活鰂魚涌」，發放地區資訊，推動居民對社區規劃提出意見。2015年，她揭發鰂魚涌一個不能避雨的避雨亭竟然耗資33萬，事件引起傳媒廣泛報道，令公眾嘩然，結果這個避雨亭也遭拆卸。街坊的力量，不能小覷。

自小居於東區 獨力創立鰂魚涌社區組織

「這麼多年我都離不開東區，沒有電車路我不懂回家。」今年40歲的陳寶琼 Kelly自小住在香港島東區，先後居於西灣河和柴灣，直至13年前才搬進鰂魚涌。活在東區，她習慣了這裡的街道和種種微小的城市規劃。「港島的人就是這樣，離不開這裡。港島的街好簡單，一條大街、一條細街、一座山，最多海邊有一條街，橫街也不多；但九龍有很多街，新界也行不慣……可能十八區的人都覺得自己區最方便。」

陳寶琼 Kelly。（廖俊升攝）

2014年，多個地區組織紛紛崛起，建設了屬於當區的網絡，但鰂魚涌卻沒有一個連結街坊與社區的平台，「那時有好多地區群組，『乜乜人乜乜事』，唯獨鰂魚涌沒有。」在環保慈善基金做網上聯署工作的Kelly，決定在facebook 開專頁「樂活鰂魚涌」，寫鰂魚涌的歷史、郊野公園資料，以及各個社區議題，「這個小區有逾百年歷史，很多太多古靈精怪嘢。」5年間，組織的營運均由Kelly一手包辦，初初由邀請朋友讚好，以至口耳相傳，至今其專頁已有逾萬四個讚好。

經營已近五年，愈來愈多街坊在專頁上報料，「比例是六四左右，六成是我搵的料，其餘是居民報料、來信、投訴或求助。」有地區人士開Page，是為參選鋪路，但Kelly坦言不會從政，「有選舉的話政治宣傳就會好明顯，他們說那些選舉語言，『我是鰂魚涌的兒子、女兒』，我真的說不出口。」她直言沒有政黨主動聯繫，但若議題跟居民息息相關，也會跟進或發佈政黨的地區事務消息。

鰂魚涌有逾百年歷史，更是本港最舊的地區之一。（廖俊升攝）

鰂魚涌有個不能避雨亭

「樂活鰂魚涌」的讀者眾多，原來也拜著名東區設施「不能避雨亭」所賜。2012年東區區議會通過，在英皇道新威園對出的一個巴士站上加設一個「巨墩式設計」避雨亭，並於翌年撥款33萬元承建。然而此避雨亭疑被投訴阻街，遂於2014年7月搬遷至海堤街。2015年，樂活鰂魚涌專頁發布此避雨亭的相片，形容此為「不能避雨亭」，質疑有關設施浪費公帑。有關帖文引起公眾嘩然，傳媒更廣泛報導，最終一個月後該避雨亭便遭拆遷。經此事後，樂活鰂魚涌的讚好人數大幅上升，成為當區舉足輕重的地區資訊專頁。

「是不能避雨亭令到個專頁更多人留意。那時發現這個避雨亭原來花了33萬，寫了一篇帖文，叫大家估這東西花了多少錢。那時開始有大白象工程的概念，一講原來要33萬，大家便嘩然。」隨後Kelly專注發掘不同的地區議題，她形容東區有很多「古靈精怪」的事，所以有很多事可以分享，「有個屋苑40年前是殯儀館，但其實大家講來講去，都是講不準是否屬實。然後我查一查地契，證實真是殯儀館，而當時賣地起樓，地價飆升得好緊要，1蚊變100蚊！」

「不能避雨亭」，造價33萬。（樂活鰂魚涌圖片）

鰂魚涌地標：柏架山

說起這一區的標誌，Kelly不是說甚麼建築或是特色小店，反而是最自然的柏架山。她說東區首選行山勝地就是柏架山，不單止容易攀登，更是少數可讓電動輪椅登上的山徑。「很多地標也是人造出的，例如是甚麼銀行大廈，但一個城市是不是要將商業看得如此重要呢？」

怪獸大廈打卡的背後

除了柏架山，鰂魚涌最為人熟悉的可能就是位於英皇道、被稱為「怪獸大廈」的唐樓益昌大廈。此唐樓建於1960年代，是商場及住宅混合建築，外觀呈扁平橫狀，有如一道屏風。唐樓的密度極高，五座大廈相連起來，有逾2千個單位，可容納逾萬人口，故有「怪獸大廈」之稱。

外國電影《變形金鋼》也曾於怪獸大廈取景拍攝，令唐樓蜚聲國際，不少遊客也特意前來「打卡」。但在「打卡」的背後，原來也令到大廈的居民感到不便。「有遊客亦有香港人，有時又有航拍，但這裡始終是私人地方，太多人來會阻住居民，就如台灣稱之為『觀光公害』。其實好滋擾居民，所以我不敢說那裡是地標。」

Kelly認為外國遊客對於密集式的港式建築有一種情意結，「外國人好沉醉於九龍城寨，那裡密密麻麻，而且很嚇人。喜歡Cyberpunk的人都對密密麻麻的高樓大廈好有興趣，但現在九龍城寨已經消失了，他們便要找那些密密麻麻的舊樓，滿足他們對Cyberpunk的渴望。而其他地方的確看不到這些唐樓。」

時代巨輪：重建和商業化的鰂魚涌

滿是唐樓的鰂魚涌，近年也逐步走向商業化，發展商收購強拍舊樓，再重建為商業大廈。Kelly作為鰂魚涌的街坊，她認為整個規劃過程中，居民的參與太少，而這是她希望組織起街坊力量的原因，「作為居民，對於時代轉變並沒有表達意見的渠道去。贊成與否， 意見都無人重視。如果城規會肯認真把關，聽居民意見的話，那麼發展就不會如此大規模。」

走在濱河街上，有一排殘舊的唐樓，唐樓的地下仍有部分商舖營業，也有些舖位雖然掛著招牌，但其實早已結業交吉；亦有居住單位的窗戶，貼著「田生地產」四字。如今大部分的業權早已被發展商收購，發展商亦計劃進行強拍，收回最後剩餘的居住單位和舖位，再重建作商業用途。「以前的這裡有好多舖頭，如今幾間都搬走了，不會再開門。」Kelly跟地下舖「樂記五金」的老闆娘楊太認識多時，這天她倆寒噓問暖，得悉楊太正與發展商談判，縱使多麼不情願，最終也可能要接受離開的現實。

「她們的五金舖星期六、日都開，很多附近寫字樓和地盤的大哥也會來買工具，如果沒有她們，全部變了商業大廈，星期六、日去哪裡買呢？會變得很不方便。」對街坊來說，鰂魚涌正正是面臨時代轉變的關口，Kelly說，不少像楊太一樣的街坊，也感到心灰意冷，「楊太其實年紀不輕，但她還願意出來工作，為甚麼要將她們趕走呢？」楊太也直言，自己非常不捨附近的工友熟客，而她最希望是留在原址。

送舊迎新不一定好？

市區重建的速度，比Kelly想像中來得快。今年年初，有發展商通過原址換地方式，始在鰂魚涌海濱興建4幢酒店和1幢寫字樓，共400間酒店房，「大家聽見都很害怕，不想有自由行進來，看見土瓜灣都會驚。」然而她們試過提交意見書，但都無阻發展大勢，「城規會變了橡皮圖章，發展利益取盡，小市民利益又是否相若呢？」

另一方面，現在發展商太古亦正在英皇道申請強拍，「好像玩大富翁一樣，逐處逐處買下來發展。」而她更擔心拆舊樓起新樓之後，這一區將會變成了另一個模樣，向商業傾斜。「發展並非不好，但如果大家有份參與規劃過程，結果才是公平。如今居民的意見被排除在外，傾斜向某一方。但這種傾斜就是『香港模式』。」