荃灣區議員倡設社區藥物回收箱　防家居藥物落入堆填區增抗藥性　

現時，本港只規定尿院及診所的廢棄藥物須由化學廢物處理中心焚化，而家居的廢棄藥物只有落堆填區，由於普遍含有的藥用抗生素，恐增抗藥性。近年香港陸續有人討論家用藥物的處理方法，有荃灣區議員倡議要求於荃灣區試行引入藥物回收箱，提高荃灣區居民回收家居藥物意識。

2011年政府實施《醫療廢物管制計劃》，將醫院及診所等機構的廢棄藥物和針藥界定為化學廢物，有關醫療廢物須交往化學廢理處理中心焚化或在堆填區填埋處置。至於家居棄置的藥物，政府則未有特別方案處理，而市民多數掉進垃圾桶送往堆填區。

香港浸會大學去年九月曾發表研究，發現香港三個堆填區內滲漏出的液體，普遍含有的藥用抗生素超標5至53倍，當中包括新界西堆填區、已關閉20年的望后石堆填區和船灣堆填區。

去年《香港01》發現新界西堆填區有污染物滲漏至下白泥。（資料圖片）

區議員建議體育館附近、長者中心先設藥物回收箱

荃灣區議員鄭捷杉近日於區議會中提議，於荃灣區先試行家居藥物回收計劃，建議先於荃景圍體育館舊衣回收箱附近，以及荃景樂善堂尹立強敬老鄰舍中心增設藥物回收箱，以減少剩餘藥物對環境的污染。

食物及衞生局局曾於2017年立法會會議上指，由於家居藥物棄置的數量不多，棄置於堆填區的藥物及針藥數量相對較少，不會污染環境或危害公眾健康，因此政府沒有計劃提供家居棄用藥物收集服務。