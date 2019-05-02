台灣吸港澳大陸自由行　降低旅居人士赴台存款規定至2.5萬港元　

為促進港澳大陸遊客到台灣觀光，台灣當局放寬到台旅客的申請條件。 原先旅居國外或香港澳門大陸地區人民（俗稱第三類人士），申請赴台觀光須有依親居留權及有等值新台幣20萬元（約5萬港元)以上的存款，惟台北經濟文化辦事處今（2日）公布，台灣內政部日前修訂的《大陸地區人民來臺從事觀光活動許可辦法》，已於4月15日起生效實施，其中旅居國外或港澳大陸地區人民申請赴台觀光，其財力資格應備存款條件，調降為10萬元（2.5萬元），且是最近一個月內的由金融機構發出的存款證明即可。

台灣內政部日前修訂的《大陸地區人民來臺從事觀光活動許可辦法》，已於4月15日起生效實施，其中旅居國外或港澳大陸地區人民申請赴台觀光，其財力資格應備存款條件，由過去的新台幣20萬元以上（約5萬港元）調降為10萬元（2.5萬元）。（資料圖片 / 林振東攝）

台灣於2008年起開放大陸遊客訪台旅遊後，大陸觀光客數字於2015年創下新高，達343萬人次，其後逐年遞減。當局早前修正《大陸地區人民來臺從事觀光活動許可辦法》相關條文，其中旅居國外或香港澳門大陸地區人民（俗稱第三類人士），申請赴台觀光網上申請須知資格，原規定旅居國外或香港澳門人士，須有依親居留權及有等值新台幣20萬元以上的存款，現時則放寬為新台幣10萬元以上的存款，且是最近一個月內的由金融機構發出的存款證明即可。

此外，因應觀光活動性質屬短期停留，移民署參考入出國及移民法所定的「停留」是指在台期間未逾6個月等規定，修訂後相關人士停留期間除維持原有規定，自入境的翌日起不得超過15日外，亦增訂每年在台觀光總停留期間不得逾120日的規定。當局亦放寬旅行業申辦接待大陸地區人民赴台觀光資格，將提供更多旅遊服務。

目前旅居國外或香港澳門大陸地區人民申請赴台觀光申請資格，包括（一）赴國外或香港、澳門留學者；（二）旅居國外或香港、澳門取得當地永久居留權者；（三）旅居國外或香港、澳門取得當地依親居留權並有等值新台幣10萬元以上存款者；（四）旅居國外或香港、澳門一年以上且領有工作證明者；（五）旅居國外未達四年，已取得第三國國籍者；（六）以上各款隨行旅居國外或香港、澳門之大陸地區人民之配偶或二親等內血親。