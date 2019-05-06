【特快變特慢】上水來往藍田巴士倡改道　不再大直路返上水捱批　

由上水站來往藍田站的九巴路線T277一直深受北區居民歡迎，然而該巴士路線只有早晚各三班，因此經常客滿。有北區區議員今日在區議會提出增加該巴士班次，並建議改路。改路建議引起當區居民強烈反應，認為建議的路線迂迴，會增加行車時間。由特快線變特慢線。

北區區議會交通及運輸委員會今日召開會議，工聯會天平西區議員黃宏滔提交文件，建議增加T277巴士班次，並要求修改路線，於上水站開出後途經龍琛路、馬會道和上掃管埔路，於天明樓巴士站設站；而回程則由掃管埔路經馬會道及龍琛路，途經龍琛路體育館，在順欣花園設站。

T277由上水來住藍田，每日只開三班。（廖俊升攝）

黃宏滔表示，T277自2014年8月行駛以來一直深受居民歡迎，早晚各三班班次經常客滿，故提出增加早晚班次，並更改路線，加強T277服務，令更多居民受惠。

有議員今日在區議會內提出更改路線，建議如成事，現時吳屋村、彩園邨（上水站）及翠麗花園站將取消，屆時原有清河邨、太平邨、彩園邨、翠麗花園的乘客將需步行大段路程。（廖俊升攝）

北區居民：改路線會令巴士行走時間增加

黃宏滔提出改路建議之後，引起居民一番討論。北區交通關注組提出，有關更改路線建議如成事，現時吳屋村、彩園邨（上水站）及翠麗花園站將取消，屆時原有清河邨、太平邨、彩園邨、翠麗花園的乘客將需步行大段路程；同時當初T277線回程刻意取道近彩園邨的上水站，是為了避免加劇雞嶺迴旋處的壓力，形容建議為「走回頭路」。有居民反映，北區交通樞紐已經很大負荷，「仲要咁兜路就很難搞」；亦有人指，建議形同逼使居民不乘坐巴士，「T277 頭班車其實都係啱啱好趕到返工，咁改法一係轉逼鐵（地鐵）一係轉工。」

網上有交通關注組批議員提出的新路線（紅色為原有路線，藍色為新建議路線）不便屋邨居民，且回程有機會塞雞嶺，憂大直路返上水不再。（網上圖片）

關注組版主回覆香港01查詢時表示，黃宏滔提出之建議會令行車時間增加，如果不塞車預計行駛多5-10分鐘，若塞車則需要更多時間。版主續指，此巴士線對在九龍灣商業區上班的人很重要，他指會尊重及認同天平邨需要往返九龍灣商業區的巴士線，但不應影響以現時近乎滿座的T277線，故認為可參考劉其烽之意見，開新線專門行駛天平邨、翠麗園及聯和墟往返九龍灣商業區，此方案會比黃議員方案吸引得多。

北區區議會交通及運輸委員會今日召開會議。（廖俊升攝）

民建聯華都區議員姚銘則表示對改路線有保留，指現時該巴士各班次的載客量已經飽和，如果再更改路線情況將更加嚴重。「T277成功是因為它是特快線和走直路，塞車問題相對較少，如果再迂迴就失去其功效。」他表示如果其他區有需要應該另開支線，而非更改原有路線。

議員提出分拆南北線行走

天平東區議員劉其烽指，如此更改路線並不合適，應將T277巴士路線分拆成南、北部版兩邊走，動用新資源而非更改原有路線，以惠及整體北區居民。民建聯鳳翠區議員廖興洪，以及新民主同盟華明區議員陳惠達等區議員亦認同分拆路線。

劉其烽又表示，根據文件提出的修訂路線，原本能夠乘搭的屋邨車站如吳屋村站等則會取消；同時，新路線將會行走百和路以及粉嶺南，路線變相更長，目標乘客亦大增，原來已很受歡迎的T277的壓力將會大大增加。

九巴代表稱更改路線有困難

九巴代表於會議上稱，有需要時會考慮增加班次，而更改路線則有困難。他續指，至於會否分拆南北路線，則要再研究。