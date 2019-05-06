【暖男救狗】網上瘋傳貴婦元朗迷走　愛心男收養以復仇者主角改名

連日來網上寵物群組流傳，一隻啡色標準貴婦狗在元朗一帶的馬路上亂竄，只見牠的毛髮長且骯髒，樣子和表情都如流浪漢般落泊，狀甚可憐，不過因為牠跑得很快，多天以來多名街坊只能目送牠跑走。昨日（5日）終於傳來好消息，一名男子成功救起貴婦狗，並已帶牠洗澡、剪毛和看醫生，現時狗狗已變回靚仔，並獲取名為「Cap」，寓意牠要像Captain America(美國隊長)一樣堅強成長。

本來已養有一隻小型貴婦狗的Jackson，昨日下午回家途中，在元朗尚悅門口見到一隻大狗在馬路中心左閃右避，更衝上了往大欖方向的高速公路，「見到佢冇方向感亂咁跑，我第一時間只想追住佢。」他表示，當時一直尾隨大狗，但都未能追上，直至走至一個停車場內出現「掘頭路」，於是他逐一檢查車底，「點知佢真係匿咗喺一架貨車隔離，我又唔知點，咪踎喺度同佢傾吓計囉。」

狗狗匿在貨車底旁，Jackson蹲在地上逾一小時，才令牠放下戒心。(受訪者提供)

Jackson蹲在地上逾一小時，狗狗終於放下戒心，搖着尾巴走出車底，並向Jackson示好，於是他順勢將狗抱起，慢慢走回所住的屋苑，「抱起之後佢捉得我好實，唔畀我放佢落地，抓到我隻手損晒。」他表示，狗狗是隻標準貴婦狗，重約40多磅，雖然怕人，但不會亂吠亦「好嗲」。到達屋苑後，他坐下休息，期間有狗友經過問到：「做咩玩到咁污糟呀？」經過一番解釋，才知道原來Jackson並非主人，只是碰巧救狗。街坊於是建議Jackson先帶狗狗前往洗澡、剪毛，以及到獸醫檢查情況。

「獸醫話佢比較瘦，但係屬於健康冇病痛，只係個鼻可能因為摷嘢食時成日刮到所以損晒。」Jackson指，由於狗狗沒有晶片或狗帶，因而無法判斷到底牠是被人遺棄、走失，還是由一些非法狗場中逃走出來。之後他不知要如何處理，想起可到網上「求救」，那刻才見到原來網上早已有人討論狗狗。其後他帶狗狗註冊晶片，暫時使用他的名字登記，期間職員要他幫狗狗取名，「一時諗唔到改咩名，我又最鍾意《復仇者聯盟》入面嘅Captain America，咪叫佢做Cap囉。」

將狗狗取名為「Cap」，寓意牠要像Captain America(美國隊長)一樣堅強成長。獲取名為「Cap」，寓意牠要像Captain America(美國隊長)一樣堅強成長。(受訪者提供)

現時「Cap」正在Jackson友人的家中暫托，本來他曾嘗試將牠帶回家中，但家中本來在養的小貴婦狗卻「呷醋」、「好唔welcome」。Jackson指，將會繼續嘗試，假如最後兩隻狗還是相處不來，才找其他方法。