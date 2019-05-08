【落閘防違泊】佐敦落鐵牌擋違泊　食肆嘆生意跌　議員：安全重要

「違泊黑點」佐敦渡船角文蔚街，自上月底行車道中央加建多個鐵牌，雖然違泊車輛銳減，但未得食肆商戶歡心，大嘆生意下跌最少兩成，加上高鐵站落成令租金上漲，街上已開始出現吉舖，直斥工程「頭痛醫頭，腳痛醫腳」，應增加泊位。但區議員指，渡船角一年開出三千張「牛肉乾」，違泊令道路變窄，大型救援車輛無法進入，威脅居民安全，前年更發生女童遭拖行的奪命車禍，他十分支持相關措施，如可行將推行至其他街道。

渡船角包括文英街、文苑街、文蔚街、文成街、文匯街，一向是違例泊車黑點，文蔚街有兩線行車道，左線劃有咪錶車位，但過往除了咪錶車位，右邊亦滿佈違泊車輛，餘下中間狹窄通道供車輛通過。及至自上月底，文蔚街展開道路工程，在右線中央加建鐵牌，收窄行車線，並劃上雙黃線，至今半條街加上鐵牌。

文蔚街右邊行車道加裝鐵閘，日後會改成鐵柱，阻止違泊。（林振華攝）

相關工程開始10多日，文蔚街違泊車輛大幅減少，但兩側食肆商戶怨聲載道，直指工程令生意損失慘重。一間燒鵝餐廳姓蘇女負責人表示，該處商舖以食肆為主，主要做司機生意，不少的士或中港車司機於渡船角泊車食飯，工程自四月底開始，「呢幾日好靜，早餐靜到不得了，依家冇泊車位，生意都一落千丈！」

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另一間食肆龍江茶寮李師傅亦指，司機用饍後即時離開，不會長時間停泊。工程開始後，餐廳生意下跌兩成，曾向業主反映，但未獲跟進。他指，加鐵牌阻違泊只是「頭痛醫頭，腳痛醫服，無補於事」，應該加泊位。

龍江茶寮李師傅認為加鐵牌阻違泊無補於事，應該加泊位。（林振華攝）

當區區議員陳少棠支持開始工程，他表示渡船角違泊嚴重，大部份是中港「老細車」或的士司機，一年開出三千張告票，兩線中間雖留有通道，但實際上過於狹窄，大型車輛例如是消防車及救護車難以通過，特別是無法轉彎，該處為舊區發生火災尤為危險，消防處多次要求改善，他自五、六年已在區議會推動改善工程打擊違泊。

陳少棠指，及至2017年，一名3歲半尼泊爾籍女童於文蔚街遭七人車撞倒，然後拖行200米後經文成街到文匯街後，司機聽到有人喝止始發現。事件令運輸署及區議會更關注於渡船角違泊問題，一年來積極進行道路改善工程。

文蔚街過往右側多違泊車輛，中間通道狹窄。（Google Maps）

陳少棠稱，文蔚街作為打擊違泊工程的試點，會於行車道中豎設鐵柱，令車輛不能停泊，鐵牌為暫時性質。右邊無違泊車輛後，令行車道更寬闊，救援車輛得以進入，日後檢討可行，將擴展至其他街道。

對於有商戶指生意減少，陳少棠認為居民安全更重要，並指，渡船角多條街道一邊是咪錶位，而文華街附近有露天停車場，平日並未泊滿，認為司機可停泊該處，而不應為慳錢而違泊，市民或需以安全為代價。