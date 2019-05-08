【徵舊家俬】拒領綜援哮喘婆婆獲配公屋　義工求二手家俬助搬家

今年即將滿65歲的林婆婆患哮喘30多年，因病無法工作導致近年失去收入，戶口積蓄只剩下3萬元。日前她獲分派天水圍公屋，但礙於零收入，一眾義工及社區幹事現已列出一個收集物品清單，正向網民收集家俬、又找來搬運公司以相宜價錢搬運，還有召集義工協助搬家，盼為婆婆出一分力。

社區前進幹事朱江瑋近日在長者的手機班認識了一位年近65歲的林婆婆，她居住旺角一間板間房內，面積約300多呎，屋內被劏成三房一廳，每間大約50呎。她房內有一張以長檯搭成、上面鋪上枕頭及布的「床」。林婆婆在30歲左右時患上嚴重哮喘，近幾年病情嚴重惡化，只能慢慢走路、慢慢說話，若情緒一激動便說不上話來。她近年亦因哮喘無法工作，在沒有收入下，她戶口現時只剩下3萬元。不過林婆婆一直拒絕領取綜援，「次次同佢講綜援，佢都話遲吓先講。」朱道。

屋內大量陳舊電器 一度拒絕接受幫助

林婆婆曾經結過婚，離婚後就獨自一人居住，膝下無兒無女。她多年前已申請一人公屋，不過直至今年才成功獲發天水圍一單位。板間房業主則要求她五月中前搬走，但她在旺角板間房居住近10年，屋內累積了大量雜物及舊電器，又礙於積蓄微薄，無法負擔搬家費用。後來林婆婆主動尋求社區幹事幫忙，目前一眾社區幹事、義工及裝修師傅正為她處理搬遷事宜。

朱江瑋得悉此事後，曾為林婆婆找過一間搬運公司報價，但後來林婆婆不了了之，朱沒深究原因「我估可能佢覺得太貴。」後來他又召集義工上門視察環境，「開頭以為唔係好多嘢，睇完先發現好多古董。」他與義工們多次勸婆婆把古董都丟掉，又建議她向網民收集二手家俬，但婆婆極度不願，後來他們要與婆婆坐下來商討，耗盡九牛二虎之力才說服婆婆收下二手家俬，但婆婆始終有底線，堅持掉棄家俬費用要自己負擔，「佢同我哋表達過，畀到嘅錢都係想畀。」