【區議員旅行團】歐洲睇跳舞日本浸溫泉　議員解構越搞越豪因由

區議員在屋邨協辦旅行團漸趨豪華，目的地不再局限於大中華地區，由日本賞櫻、浸溫泉之旅，至衝出亞洲到俄羅斯莫斯科、聖彼德堡，甚至遠赴德國、捷克及斯洛伐克等地。團費動輒過萬元，街坊們都會鼎力支持，不出一星期便全團爆滿。區議員視旅行為與街坊接觸的媒介，藉著旅行多加交流，有助推廣地區工作。

被香港人視為「第二個鄉下」的日本，當然成為區議員辦旅行團的熱門目的地。翻查資料，沙田區議員麥潤培由2018年至今多次舉辦日本團，涉足東京、大阪、北海道、和歌山及立山黑部等地，幾乎每隔三個月就有一團到日本，頻密程度猶如「返鄉下」。記者就此向麥潤培查詢，他表示，舉辦日本旅行團的原因。

唔知點解日本團次次都full，台灣就冇一次成團。 沙田區議員麥潤培

麥潤培憶述十年前任職社區主任時，時常舉辦本地一天遊，惟發現工聯會承辦內地旅遊團比旅行社更平，他們曾嘗試找旅遊社承辦，價錢卻未如意。故此，不同地區同事開始研究外地旅遊團，直至他當選沙田利安區區議員，適逢日元下跌，每次舉辦日本旅遊團都大受歡迎。不時有旅行社邀請麥潤培承辦街坊旅行團，有關公司會預先計劃行程，亦提供宣傳品如橫額，「旅行社提供宣傳品就睇下有冇街坊參加，唔係次次都會成團」。

辦旅行團與街坊接觸 助推廣地區工作

麥潤培坦言對承辦旅行團一事「愛恨交纏」，「搞旅行團街坊以為有謀利，唔搞街坊又問點解冇活動」。「恨」是行政問題，議員助理需兼任旅遊社職員，為街坊們調酒店房、調位；亦要確保承辦旅行社的質素，以議員名義舉辦旅遊團，「如有行程唔妥當或食物唔啱食，會入議員數」。「愛」是有助推廣地區工作，麥潤培視承辦旅行團為一個與街坊接觸的媒介，藉街坊到辦事處報團的時間，向他們簡述地區工作進展，從言談間了解街坊們的實際需要；亦可在旅行巴上匯報地區工作，「旅行團都不失為一個好契機去推動地區工作」。

荃灣康樂會與民主黨荃灣區議員李洪波合辦「俄羅斯八天團」，到訪莫斯科、聖彼德堡參觀歷史名勝，欣賞俄羅斯馬戲表演及芭蕾舞表演，八天團費承惠$16,980。沙田區議員黃學禮為街坊們提供一個長線旅行團，11天內到訪歐洲五國，包括德國、捷克、斯伐洛克、匈牙利及奧地利，成人團費為$20,888。團費高昂，議員不擔心會難以成團嗎？

出國旅遊唔係一千幾百元嘅事，一定要有街坊班底先成事

「通常都係街坊提議，我哋協辦搞旅行團」，李洪波議員指，會因應街坊意願與旅行社商討行程、目的地。一般來說，街坊會先自行「組團」，湊夠十多人的班底後，再向議員提議旅遊目的地：「我哋有十幾人想去某某目的地，幫手睇下有冇其他街坊都想去」。故李洪波不會擔心費用昂貴，難以成團問題，「外地旅遊唔係一千幾百元嘅事，一定要有街坊班底先成事」。

這些長線旅行團雖以議員名義舉辦，但李洪波議員卻不會隨團，「議員辦事處唔可能關門八天，我要留香港做地區工作」。因此會交由辨事處同事或義工隨團，照料街坊需要，他解釋一般會免費工作人員名額，予職員隨團。