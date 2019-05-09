【中環價值】紮根廿年置地不續約　樂迷聯署保表演勝地Grappa’s

愛爾蘭樂團The Cranberries已去世主唱Dolores O'Riordan、美國破格搖滾樂團OK Go、本地首席爵士結他手包以正、獨立音樂人黃靖等等，都曾表演過、舉行專場的本地藝術、文化重地Grappa’s Cellar，近日突然傳出結業消息。 位於中環的Grappa’s Cellar有超過20年歷史，它不僅是一間餐廳，更是本地首屈一指的現場音樂表演活動場地，除吸引本地及外地藝術家，亦有社區組織連續13年在此舉行活動。業主香港置地有限公司，最近以「change of concept」為由，拒續與Grappa’s Cellar續約，據了解置地打算將場地變為美食廣場。 有市民認為場地結業對本地文化是巨大損失，在網上收集簽名，要求置地續約。短短三天，已收集3,000人簽名請願。 攝影：陳浩然

以change of concept為由不續約

Grappa’s Cellar位於中環怡和大廈地底，有超過20年歷史，置地的官網亦標籤餐廳為「本地首屈一指的現場音樂表演活動場地」。可惜置地近日向餐廳表示，7月31日後不再續約，原因是「change of concept」，打算將這裡改建成賣東南亞食品的美食廣場。

社區組織Hong Kong Swings創辦人Karen周二在網上發表聯署(petition)，同時收集市民簽名，要求置地履行企業責任，及考慮場地對文化的重要性，重新續約。她目標收集10,000人以上的簽名，三天內已有3,000人簽名，反應不俗。她又計劃在本月29日在Grappa’s Cellar舉行活動，招募藝術家聲援行動。她坦言不知道行動可否令置地回心轉意，但「想多些人知道這件事。」

社區組織Hong Kong Swings自2006年起，已在Grappa’s Cellar舉行活動。（圖片由受訪者提供）

可能是香港最後一個中型表演場地

Karen表示，Hong Kong Swings自2006年起，每星期在Grappa’s Cellar舉行舞蹈課程及活動，費用全免，義務推廣爵士樂及舞蹈。多年來因為得到Grappa’s Cellar的支持，活動每周參加人數已由最初兩人，增至100人。

她認為，香港其他表演場地難與Grappa’s Cellar比擬。首先Grappa’s Cellar位處中環核心地段，地牢(underground)設計可減少嘈音，以免被人投訴。更重要的是，場地可容納約350人以上，可能是香港最後一個中型面積(medium size)的表演場地。「香港有小型表演場地，好像酒吧，又有大型表演場地，但就沒有中型場地，而又有觀眾來的。沒有場地，所以場租貴，觀眾入場費亦很貴，平民藝術難以建立，這其實是香港藝術文化的普遍問題。」

樂迷聯署保表演勝地Grappa’s。(受訪者提供圖片）

Grappa's Cellar曾在金鐘太古廣場設分店，2016年因為業主加租而被逼結業，之後只能搬至灣仔面積較小的地方。當年分店結業，Grappa's曾抗議，但亦不成功。Karen相信，中環總店結業後，難再重新建立相同的空間，「都找不到這個面積的地方，不可能再做到。」

樂迷聯署保表演勝地Grappa’s。（陳浩然攝）

我們想要香港成為怎樣的一個城市？是多些商場、商廈、或是美食廣場？還是一個開放的地方，商業、藝術、文化及社區都可共同發展？ Karen

Karen說，在香港已找不到像Grappa’s Cellar般中型面積的表演場地。（圖片由受訪者提供）

若結業是本地文化的損失

或許會有人說，一間中環餐廳結業，對大眾沒有太大關係。或許這就是中環價值。但Karen卻說，Grappa’s Cellar20年來曾舉辦很多活動，免收入場費，不同階層及群體都可以參加，過去亦有不少本地及外地藝術家、慈善團體及商業團體在Grappa’s Cellar表演、舉行活動，與社區有關連。

她慨嘆，Grappa’s Cellar花了20年的努力，在表演界別建立了良好聲望，不再續約，心血付之一炬，是本地文化的損失。

她又認為，海外人材，甚至是本地年青人，希望離開或停留在香港，在乎本地生活質素，其中藝術是非常重要因素。「藝術及文化，反映香港的精神及價值。我們想要香港成為怎樣的一個城市？是多些商場、商廈、或是美食廣場？還是一個開放的地方，商業、藝術、文化及社區都可共同發展？」