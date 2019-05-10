翠林爆水管　整區暫停兩日鹹水　將軍澳居民無水沖廁　

一個地方爆水管，令整個將軍澳區無水沖廁？5月8日（周三），位於將軍澳配水庫旁的翠林邨有水管漏水需進行緊急維修，以致整個將軍澳暫停鹹水供應，經水務署緊急維修後，原預計於5月10日早上9時恢復供水，惟至中午時分，日出康城各屋苑均未恢復鹹水供應。有區議員指，將軍澳水管老化問題嚴重，環保大道的水管甚至由九十年代至今未曾更換。

翠林水管漏水 工人搶修

西貢環保南區議員張美雄稱，5月8日黃昏時段，將軍澳翠林邨對出有水管漏水，但由於當天晚上水務署工來來不及進行維修，直至9日上午方開始進行水搶修工程。由於工人需要鑿開石屎，而現場位置接近將軍澳配水庫，水壓強勁，考慮到工人的安全問題，署方決定關掉位於環保大道的鹹水泵房。

整個將軍澳齊停水

由於該鹹水泵房負責供應鹹水予整個將軍澳地區，以致調景嶺、寶林、坑口及日出康城各區均暫停鹹水供應。直至5月10日早上8時左右，維修工程完畢，並重啟鹹水泵房，但由於重新供水需要時間，水務署指會於早上10時左右恢復供水，惟直至中午時分，日出康城各屋苑仍未有鹹水供應。

區議員：水管老化

張美雄指，將軍澳水管老化問題嚴重，以致經常爆水管，「環保大道的水管自九十年代至今仍未更換，試過幾次爆水管，導致交通大擠塞。」張表示水務署於2017年已完成坑口及寶林的水管更換工程，惟環保大道及今次涉事的翠林邨等非市中心的地方則仍未更換。他指明白更換水管需時長，會對區內交通帶來影響，建議政府最起碼應先安裝壓力紀錄儀，「一發現漏水可以即刻維修，不用到真的爆水管才來搶救，影響已經大大縮小，但現時仍有很多地方未安裝。」

翻查資料，將軍澳過去三年曾多次爆水管，今年5月9日，除了翠林外，將軍澳駿昌街亦有水管爆裂引致路陷；2016年3月、10月及2018年5月，環保大道三度爆水管，以致交通嚴重擠塞，更曾射出十米高水柱。