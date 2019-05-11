【太平清醮2019】料逾6萬人出入長洲　新渡輪巴士增班次詳情

明日除了是母親節，亦一年一度的長洲太平清醮。為應付龐大的人流，當日來往中環和長洲的人流高峰期將增加渡輪航班數目，班次達一小時接近6班，而來往香港仔至長洲之渡輪服務將臨時加開5個班次，另外九巴亦加開深宵特別巴士服務。

一年一度的長洲太平清醮將於明日（5月12）舉行。因當日時值佛誕，市民可享有翌日補假，運輸署預計到訪長洲的市民會較去年增加，估計全日會有6萬人次出入長洲。

來往長洲至中環的新渡輪服務每年為最繁忙。由於太平清醮會景巡遊將於明日下午約2時舉行，新渡輪預計當日由中環前往長洲的人流高峰期為上午11時至下午1時，預期高峰期每小時載客量將較平日增加近兩倍，班次將增加達1小時接近6班。新渡輪呼籲市民考慮於人流高峰期前，即約上午9時至10時期間乘船前往長洲。

另為配合翌日（5月13日）凌晨舉行的搶包山比賽，新渡輪將於當日凌晨1時15分增設由長洲開往中環的普通渡輪加班服務，而按正常航班時間表，當日仍有高速船於凌晨2時20分及5時10分在長洲碼頭開出。

翠盈船務公司發出特出通告，明日長洲太平清醮往香港仔至長洲之渡輪服務將臨時加開5個班次，包括香港仔往長洲加開早上10時及中午12時兩班船，而長洲往香港仔則加開下午2時45分、下午4時及下午5時三班船。另外，當日長洲上落船位置將搬往長洲市政大樓對出海旁的街市碼頭作為臨時上落點。

九巴亦為疏導由長洲返回中環渡輪碼頭之人潮，在太平清醮的深夜提供特別巴士服務，加開104R號線由中環5號碼頭前往旺角，途經紅磡海底隧道、加士居道和彌敦道，於5月13日凌晨1時10至2時30分開出，車費為16.5元。