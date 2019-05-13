【非洲豬瘟】上水洗屠房　牛亦暫停供應　牛肉佬：仲要冇得賠

上水屠房殺豬，連牛隻供應也受到牽連！由於上水屠房進行清潔，從上水屠房運出的新鮮牛肉，同樣暫停供應。記者到荃灣楊屋道街市視察，看見肉食檔口場面相當冷清，有牛肉檔老闆大呻淒涼，嘆沒有生意，也沒有賠償，「我哋賣牛係小數民族，連提都冇人提！」

街市肉食檔冷清 無豬無牛街坊被逼出街吃飯

上水屠房出現本港首宗非洲豬瘟案例後，政府欲銷毀屠埸內約6,000隻豬，此外將會清潔屠房，但清潔屠房也波及到牛肉售賣的情況。荃灣楊屋道街市二樓為售賣豬、牛、羊和雞肉食市場，記者今午去到現場，發現多檔鮮肉食檔都拉下閘，部分檔口仍在售賣貨尾，人流也較平日正午時份少。有零星街坊來到牛肉檔問價，卻發現沒有牛隻供應，只剩少量肥牛和牛肉粒，街坊坦言：「豬牛都冇，食咩啊？咁真係要出街食。」

楊屋道街市多間肉食檔拉下大閘。（廖俊升攝）

牛檔老闆：下星期一才有牛

三昌肥牛老闆衛先生表示，由於豬牛存於同一個屠場，殺豬之後的屠場要進行清潔，因此牛也不能賣。衛先生指，上星期五已經知道將會停止供牛，但早兩天仍能售賣貨尾，如今已經清倉，預料要到下星期一才能有貨，「細菌嘅嘢睇唔到，同一個屠房可能驚空氣傳染。」一個星期不能劏牛，衛先生也要回去開檔，「返嚟同街坊打吓牙骹，又唔敢行得遠，驚佢突然之間有得賣。」他指幸好租金便宜，故損失不算太大，但仍要照顧員工。

三昌肥牛衛先生表示，賣牛肉就如少數民族，今次豬瘟事件中「提都冇人提。」（廖俊升攝）

停牛損失無賠償 「牛肉檔是少數民族，無人提！」

「次次都係得豬肉有人提，我哋賣牛肉係少數民族，賠又冇得賠。佢哋（豬肉檔）千幾萬生意，我哋百零萬，得十分一，講嘢都唔夠人大聲。」衛先生坦言每逢屠房或肉食供應出現不尋常，都只有人提及豬肉檔，而牛肉檔就算有損失，也沒有人提及，正如豬瘟波及了牛肉，也沒有人知道。

兆記肥牛老闆娘指無牛賣好淒涼。（廖俊升攝）

「冇嘢賣好淒涼」

另一間牛肉檔兆記肥牛每朝由上水屠房取兩隻已屠宰的本地煽牯黃牛，兆記老闆娘就指，現在每次出來講話，或是代表業界說話的全部都是豬肉佬，但牛肉檔現在的情況相當淒慘，「生意唔好，冇人買冇嘢賣，真係好淒涼。」她們現時只有少許肥牛可作售賣，今午也有數位街坊前來買肥牛，以及關心他們的狀況，她表示希望盡快有牛供應繼續做生意。