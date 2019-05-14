【非洲豬瘟】憂擺酒無乳豬食　業界稱乳豬供應充足：可代替大豬

本港於10日出現首宗非洲豬瘟個案，政府昨（13日）和今日（14 日）於上水屠房共銷毀6000隻豬，使豬肉供應受影響。街市已經沒有新鮮豬肉供應，有即將結婚的市民擔心，擺酒當日會「無乳豬俾親友食」。業界表示，由於本港的乳豬大多由越南、泰國等進口，供應上暫時未受影響，香港凍肉海產批發零售商會有限公司秘書長鄭興指，本港乳豬存貨充足，相信短時間內會成為新鮮豬肉的替代品。

乳豬銷售未受影響

有售賣乳豬的藍地季季紅風味酒家發言人稱，由於本港的乳豬為急凍肉類，供應暫未受殺豬影響，餐廳現時仍有出售乳豬，需求未見減少，「啲人照食，呢幾日賣咗好多。」

港府兩日內殺掉6000隻豬。（資料圖片）

業界：乳豬成新鮮豬肉替代品

香港凍肉海產批發零售商會有限公司秘書長鄭興接受香港01訪問時表示，本港近六成急凍乳豬由越南入口，其次為內地及泰國，主要供應酒樓的宴會菜式，甚少家庭會購買乳豬。乳豬供應並未受非洲豬瘟影響，「由於大豬供應少了，不少酒樓會以乳豬取代大豬，令乳豬需求不減反增。」

鄭興：「由於大豬供應少了，不少酒樓會以乳豬取代大豬，令乳豬需求不減反增。」（資料圖片）

本港乳豬存貨充足

非洲豬瘟亦於越南蔓延，越南政府於13日表示，迄今已撲殺120萬頭感染非洲豬瘟的豬隻。對此鄭興指，「（業界）都唔擔心得咁多。情況就好似金字塔咁，供應減少，零售、酒樓都一定會受影響，如果情況不受控，價格就會波動。」但他大派定心丸，指由於乳豬為急凍肉，本港現時存貨仍然充足，「相信未來一至兩星期乳豬供應都穩定」。