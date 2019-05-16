【餵鼠奇人】大角咀女子撕麵包皮餵老鼠　網民：30隻老鼠行出嚟！

衛生防護中心14日公布三宗人類感染大鼠戊型肝炎新增個案。當過街老鼠人人喊打時，大角咀有一女子卻定時會到塘尾道餵飼老鼠！網民稱該女子會撕開麵包皮，親手餵老鼠，甚至要「等到老鼠跑出嚟先安心」，網民直斥「真係痴線」、「好邪惡」，希望附近食肆不要再給她麵包皮。

親手撕開麵包皮餵老鼠

有大角咀市民於五月初下午約五時多途經旺角道及塘尾道一帶時，看到一個中年女人走進草叢中，拍打幾下，有二、三十隻老鼠慢慢走出來，女人沒有走開，反而把手上的麵包皮撕開一粒粒，輕輕放在地上，親手餵飼老鼠。該市民表示，女人「要等到老鼠跑出嚟先安心」，為防老鼠打架，她更會「分批餵，唔係灑開餵！」，可見女子已經是駕輕就熟。

老鼠定時五點開飯

網民指，該女人已非第一次餵飼老鼠，「佢全日都忙住餵老鼠㗎！」經常在旺角及大角咀一帶見到她，她早上會用心打扮，到中午便假裝拾荒者，叫食肆給她麵包皮，然後到後巷位置把麵包皮撕開一粒粒，再於下午五時多定時出現餵飼老鼠。

不少網民均表示曾於旺角、油麻地及大角咀看到她的蹤影，「上年見佢喺坑渠邊排啲白飯餵老鼠」、「以前見佢喺通州街近菩提街橋底個位餵」、「仲見到佢捉白鴿」。網民對於女人的行為直斥「真係痴線」、「好邪惡」，又指「唔怪得大角咀咁多老鼠」。發帖的網民呼籲附近的食肆不要再把麵包皮給予這位女士。

麥太表示，聽聞該女子很有愛心，經常餵飼流浪貓狗，未聽過她餵老鼠。（陳浩然攝）

街坊：佢好有愛心！

在該餵鼠女人住所樓下經營窗䈴店的麥太回覆記者查詢指，涉事女人個子不高，留一頭短髮，稱她為人正常，精神亦沒有問題，「聽講佢好有愛心㗎喎！街坊話佢會餵動物，但冇聽過佢餵老鼠。」麥太指曾見過女人在附近的晏架街公園餵飼流浪貓狗，是一個愛護動物的人，「幾年前有個住戶虐待雀仔，插盲雀仔隻眼，佢知道之後話：『離曬譜！』之後收養咗隻雀，所以有個花名叫『雀仔婆』。我印象中佢係個有愛心嘅人嚟。」

經民聯旺角北區議員黃舒明知悉事件後直呼恐怖，指暫時未接獲有市民投訴，但會跟進事件，絶不容許有類似事情發生。