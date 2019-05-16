【廚廁床位】大角咀一劏五單位　七旬伯伯蝸居廚房上：搵唔到屋

立法會議員張超雄昨晚探訪大角咀一劏房單位，看到舊樓的廚廁上，劏了兩間小房，一個用作放雜物，一個住了一位伯伯。他在網上分享該處的惡劣生活環境後，引來迴響。記者今日曾到場了解，找到蝸居於廚房上閣樓床位的伯伯。70多歲的伯伯阿洪，大熱天時，沒穿上衣，床位的天花鋼筋外露，只靠一把風扇解困。伯伯由1997年搬到現居的劏房，一住便是二十多年。「由400多蚊(租金)住到千幾蚊！」他續說：「搵唔到屋，人又懶，住開就費事搵。我唔鍾意搞咁多。」有劏房戶指自己所居的「單位」，每月仍索價千多元租金，更隨時面對逼遷危機。

這個容納了五戶人的單位內部殘破，天花亦有石屎剝落，以致鋼筋外露，而73歲的龍日洪(阿洪)居於單位廚房上方，大約兩米乘四米、沒有窗戶的閣樓空間。出入均需使用放置於廚房的木梯，他的「房間」內除了衣物、被鋪，就只有電風扇、儲物箱和一個小小的垃圾桶，閣樓的高度亦只夠他坐着或是躺着。所幸的是，廚房設有窗戶，故阿洪說在閣樓時尚算涼爽。

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「以前我有樓，住山林道山林大廈。」家人早於70年代移民加拿大，妻子又於80年代末因心臟病離世，阿洪在香港已「冇人冇物」，後來又因在澳門賭錢，欠下債務破產，1997年搬到現居的劏房，一住便是二十多年。「我由400多蚊(租金)住到千幾蚊！」他續說：「搵唔到屋，人又懶，住開就費事搵。我唔鍾意搞咁多。」

退休地盤工 去年做心臟手術

多年來阿洪自力更生，於地盤任職釘板師傅，養活自己，惟年紀漸長，縱然無奈亦需退下來：「我重做得，重有鋪牛力！但70幾點歲做呀？人地都唔受你啦！」去年8月，他的心臟突然出現問題，被送往急症室後需直接做手術，在醫院休養了幾個月，出院後又獨自回到劏房單位居住。現時他每月領取$3200綜援金，減去千多元的租金，剩下的錢亦不夠過生活：「有時唔夠錢，月尾要同包租婆借幾百蚊，『出糧』時畀返佢。」

阿洪現時每月領取$3200綜援金，減去千多元的租金，剩下的錢亦不夠過生活。(陳浩然攝)

阿洪所居的大廈中，不少單位都已被地產商收購，何時會被逼遷亦是未知之數，不過，他卻拒絕輪候公屋：「叫我攞公屋，我話攞鬼咩，幾時死都唔知啦，咁長日子。我啲朋友五年幾都未攞到，嘥氣啦！」

大廈內不少單位都已被地產商收購，劏房戶或隨時面對逼遷危機。(陳浩然攝)

居於該處的還有杜太和丈夫，他們的劏房單位，放下單人床後就只剩一條狹窄的通道，然而月租仍需$1600。杜太指二人於2014年搬入此單位，丈夫之前從事地盤工作，曾因工傷而失去工作能力，在沒有收入的情況下，只能在公園露宿，但因二人不符合領取綜援資格，故近年為了家計，丈夫需再度投身地盤工作，如可以的話，亦希望得到幫助。