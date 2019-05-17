水務署工程疑出錯將軍澳中心食水受污　承辦商每戶派140元超市券

將軍澳中心住戶疑受水務署水管改善工程影響，屋苑食水由4月初起受污染，水質變黃，甚至有單位的水錶及煤氣爐供水喉被沙石淤塞致停水。事隔超過一個月，將軍澳中心業主委員會昨日（16日）貼出告示，指承辦商為表歉意，將向每戶派發140元超市禮券作水費資助，若住戶因事故致家電或瀘水器損壞，可保留憑據向承辦商索償。

將軍澳中心住戶疑受水務署水管改善工程影響，食水供應出現問題，而屋苑業主委員會貼出新告示透露，承辦商為表歉意將向每戶派發140元超市禮券作水費資助。（讀者提供）

將軍澳中心早前貼出告示，指今年4月水務署在水務工程後，未有做足準備便恢復供水，致屋苑食水被污染，水質變黃且混雜沙石，不但令住戶須大量排水以恢復水質，甚至令水錶淤塞、水壓不足，住戶亦要自費購買蒸餾水待用。



事隔超過一個月，將軍澳中心業主委員會貼出告示，4月8日事後一直要求水務署豁免全苑住戶4月份水費，經水務署與工程承辦商多次磋商後，每戶將獲140港元的超市禮券作水費資助，又提醒住戶保留因事故所致損失的憑據，以向承辦商索償。

將軍澳中心住戶陳小姐（化名）坦言，至今仍有人投訴水質出現問題，若沒安裝濾水器，會「聞到腥味」，雖然家人已安裝濾水器過濾飲水用，但她形容異味明顯，已較少飲用家中的水、亦避免以水喉水煮食。

文件指水務署相信與附近水務工程有關

據水務署回覆西貢區議會的文件，水務署相信將軍澳中心水質事故與附近加設水壓管理局的水務工程有關，估計是涉及水掣操作時，水管內的水流速度產生變化，令水管底部一些沉澱物被沖起，繼而進入將軍澳中心的內部供水系統。而水務署事後，曾為個別住戶沖洗或更換受影響的水錶、沖洗單位喉管，並在於將軍澳中心不同地點抽取約76個食水樣本進行化驗， 結果顯示所有抽取的水樣本並無含有對人體有害的物質，適合飲用。而水務署正就事故進行調查，料報告將於六月中完成。

區議員指黑色粒子為瀝青顆粒



當區區議員呂文光表示，水務署事後雖曾到屋苑及部分住戶抽驗食水樣本，並解釋在部分水樣本中發現的黑色粒子為瀝青顆粒，經化驗後證認為瀝青釋出的苯并（a）芘含量遠低於香港食水標準，稱食水不會被人體吸收，亦不影響健康，適合飲用，但他直言，至今仍有零星住戶反映食水仍有黑點或異味問題。《香港01》已就事件向水務署查詢，正待回覆。