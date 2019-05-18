【掃管笏路建上蓋】葉劉親自落區請願爭取　被揭兩年前已排期興建

區議會選舉臨近，議員的「真偽爭取」引起爭議。近日有建制派立法會議員聲稱「親身落區」，向屯門區議會交通及運輸委員會主席請願，爭取於屯門掃管笏路、星堤和管翠路巴士候車處加建上蓋。不過，有區議員就「踢爆」指，運輸署兩年前已就有關建議完成公眾諮詢，目前正排期加建上蓋。

身兼立法會議員及新民黨主席葉劉淑儀，最近在其fb專頁公布「政績」，稱近日多次親身落區，到屯門與居民討論交通問題。由於很多三聖、黃金海岸及掃管笏一帶的居民均向其反映，港鐵巴士K53於非繁忙時間班次不足，影響出入，並要求在掃管笏路的多個候車站增建遮雨亭。

為此，葉劉淑儀稱，她於5月14日約見了港鐵高層，包括新任行政總裁金澤培博士，又於5月17日「趁著屯門區議會交通及運輸委員會召開會議，親身趕入屯門，向該會主席蘇炤成議員請願」，反映街坊意見。她又稱，「蘇主席接過我的請願信後，表示會全力跟進，務求令街坊們的生活更加便利」。

屯門區議員朱順雅隨即「踢爆」稱，運輸署兩年前已就有關建議完成公眾諮詢，目前正排期加建上蓋。（屯門區議員朱順雅圖片）

可是，屯門區議員朱順雅隨即「踢爆」稱，早於2017年8月，運輸署接獲港鐵公司建議後，擬於屯門多個巴士站位置設置候車上蓋，包括掃管笏路（屯門方向）近星堤（K53巴士線位置）、掃管笏路（屯門方向）近管翠路（K53巴士線位置），以及青山公路（宙泰方向）近碧翠花園（K513巴士線位置），並就此向屯門區議員和公眾諮詢。她亦指，署方有關加設候車上蓋的建議，目前已進入工程項目排程。