【救救小豬】錦上路驚現家豬馬路亂走　關注組：或染病被場主棄養

近日受非洲豬瘟疫情影響，政府於今月13日起開始進行殺豬行動，共銷毀6,515隻活豬。屠房豬隻性命不保，但今日有網民拍到一頭家豬於元朗錦上路的路邊「散步」，更有網民懷疑是附近居民的家養豬。

早前馬騮走入天水圍民居，而今日下午，網民拍到一頭豬隻於元朗錦上路馬路上行走，從相中所見該豬尾隨還有一輛綠色小巴駛近，狀甚危險。 有網民懷疑該豬是家養豬，因為看豬身的顏色不似平日所見的野豬，反而更像有人飼養。就突然有疑似家豬在路上走，不少網民也大感驚訝：「呢隻唔係野豬，畀人棄養？」，「有無人可以幫手hold? 」，「係咪家農放生呀？」也有網民認為或從附近農場走失，更有人稱該豬隻常於附近行走。

香港野豬關注組幹事Roni 稱，該家豬有機會於豬場走失，因元朗較多家豬繁殖場；此外，他估計家豬亦有機會因染病被場主棄置於附近垃圾站。

與野豬相比，Roni說一般家豬理應較平易近人，但有機會因困養環境惡劣，如年幼時被剪尾，或母豬長期受困於母豬籠等差劣待遇，而對人類較為防範。他續說，如市民於城市地方見到家豬，可通知漁護署，或將照片發佈於網上，協助場主尋回豬隻；若於郊外地方，市民可不需理會，讓牠們自行覓食。

然而，Roni補充，無論送往漁護處或豬場，豬隻均是死路一條，「漁護處無人認領的話就會人道毀滅，而後者最終都會送往屠房。」

有網民認出這頭家養豬常於附近走動。(相片經 <盡在元朗> 授權轉載)

豬隻走出馬路，幸好沒有遭小巴撞倒。(相片經 <盡在元朗> 授權轉載)

如 遇 到 野 豬 時 ， 應 該 怎 樣 處 理 ？ 1.如 看 見 野 豬 在 郊 野 出 沒 ， 應 保 持 鎮 定 ， 切 勿 主 動 走 近 及 干 擾 牠 們 。 2.請 勿 接 觸 野 豬 ， 包 括 幼 豬 。 3.如 有 需 要 ， 可 躲 在 大 樹 或 巨 石 後 ， 待 野 豬 離 開 後 才 繼 續 前 進 。 4.不 應 用 物 件 拋 向 或 驅 趕 野 豬 ， 以 免 挑 釁 野 豬 而 發 生 危 險 。 資料來源：漁護署