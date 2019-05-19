【將軍澳食水污染】居民嫌140元超市券補償少　方國珊：已破天荒

將軍澳中心早前受水務署食水接駁工程不善影響，導致該屋苑食水被污染，滲出瀝青粒，有單位的水錶及煤氣爐供水喉被沙石淤塞致停水。事隔逾一個月，承辦商為表歉意，將向每戶派發140元超市禮券作水費資助，不過消息一出，有不少居民不滿「小恩小惠」根本無助填補損失。有負責協助居民向水務署及承辦商調解的區議員稱，是次為「破天荒爭取的補償、一份額外心意」，強調並非賠償，居民仍可向署方和承辦高追討賠償。

將軍澳中心早前受水務署食水接駁工程不善影響，導致該屋苑食水被污染。（資料圖片）

水務署在上月9日進行水管改善工程後，因恢復食水供應的事前準備工作不足，令將軍澳一屋苑將軍澳中心食水受污染，部份單位水錶及煤氣爐供水喉被沙石造成淤塞。水務署正就事故進行調查，料報告將於下月中完成。

將軍澳中心業主委員會最近貼出告示，指承辦商為表歉意，將向每戶派發140元超市禮券作水費資助，若住戶因事故導致家電或瀘水器損壞，可保留憑據向承辦商索償。以該屋苑約4,500戶推算，承辦商總支出約63.5萬元，禮券料需兩星期才可安排派發。

一直跟進事件的西貢區議員方國珊稱，140元超市禮券補償方案是她聯同業主委員會、水務署及承辦商「經調解協商的成果」。她又稱，過去一個月跟進過程中，除了協調恢復供水、改善水質和調查原因，以及要求水務署檢討停水機制及加強危機處理外，亦與署方及承辦商調解，要對方作出即時補償。最後承辦商願意向每戶居民發放140元超市禮券作水費資助。

有意見質疑140元金額太少，以超市禮券作補償恐惹來利益衝突。方國珊稱明白街坊的疑慮，但指出140元超市禮券只屬就事故向街坊表達「一份心意」，又稱今次成功爭取的補償是「破天荒」，透露「對方擔心直接派錢不太好，超市禮券大家都可以用到」。

至於事故引致家電損壞索償事宜，方國珊稱，水務署和承辦商已於過去兩星期挨家挨戶了解居民損失情況，而損失金額按情況而定，估計涉及數百元至1000元不等。部分損失亦可透過大廈保險或家居保險申索。不過，她坦言，由於當中涉及法律程序和保險申請，追討損失需「一段時間」，又稱會協助居民爭取賠償。