【新田圍牆】商場圍封變死城 貼告示禁遊蕩　街坊：行下都拉？

沙田新田圍商場在2017年以約4.6億元出售予內中資企業佛山順聯集團(順聯)，其後街市及場內店舖相繼被「清場」，令邨內只剩下一間超市、一間便利店和一間藥材店，居民生活嚴重受影響。近月商場又處處圍板，進行用途不明的大規模工程，通道和休憩位置出現翻天覆地的變化，有長者形容，這個「新田圍城」如同迷宮，走了入內就難辨方向。 近日管理公司更在商場各處貼出「私人物業、嚴禁遊蕩」的告示，指居民「如有違反」，會「送官究治」。一眾街坊的不滿到達臨界點，指數十年來都在商場「打躉」，此處一直是他們日常聚腳地：「喺度行咗住咗幾十年，『遊蕩』咗好幾十年......佢哋(佛山順聯)嚟到就拆晒啲嘢，𠵱家喺度行下都要拉我哋？」

沙田新田圍邨位處山上，有約一萬人口居住。(呂諾君攝)

一班新田圍街坊，對商場「變天」感到十分不滿。(呂諾君攝)

沙田新田圍邨位處山上，於1981年入伙，共八棟樓宇有約一萬人口居住，當中有不少已是長者。過去居民的日常生活十分依靠邨內商場、街市的店舖，但在2017年佛山順聯集團接手後，問題就逐一出現。在2015、2016及2017年，佛山順聯集團先後投得香港仔田灣商場、柴灣興民商場和沙田新田圍商場，三個場地的商舖相繼不獲續約，商場變成「死場」，其中田灣、興民均傳出空置舖位是要讓國際學校進駐。新田圍商場近期也開始「變天」，上月有近百名居民在邨內集會抗議，總括而言，街坊有以下的種種不滿：



商場圍板變迷宮 又黑又焗要兜大圈 幾十年街坊都蕩失路



自上月開始，業主在新田圍商場「大興土木」，以圍板封起了很大範圍，當中包括了常用的出入通道。據76歲的黃先生指，商場通道本來有數尺寬，現時卻變得狹窄，輪椅人士出入不便；而且愈圍愈多，場內由本來的四通八達，到現時「路路不通」，「有啲住咗好多年嘅長者，話入到嚟迷失方向，想搵返間超市都認唔到路！」他表示，場內雖然貼滿指示，但對長者而言要理解並不容易。

黃又指，場內圍板後，通道又暗又翳焗，易感不適之餘，也擔心會讓賊人有機可乘，街坊之間曾聽說有長者在場內被匿藏暗處的賊人搶劫，「如果有人喺入面暈咗或者受傷，發生起事上嚟，救護員可能都唔識行！」另一位街坊胡先生則指，場內原本有六個廁所，在現時工程安排之下，只封剩一個。

被街坊稱為天井遊樂場的公共休憩空間，現時已被封起停用。(呂諾君攝)

休憩空間變廢墟 街坊：似切爾諾貝爾核事故現場

位於商場正中央的一幅空地、被街坊稱為天井遊樂場的公共休憩空間，本來種植了花草，有涼亭、健體設施、長椅等，但因應工程早前也整個被封起，亦有工人開始拆卸健身和遊樂設施，令該處現時如同廢墟。有行經的街坊慨嘆：「好地地一個公園，點解好似發生過核爆炸、切爾諾貝爾核事故現場咁嘅？」



住了30年有多的招太指，該處一向有不少街坊使用，是屋邨的中心地點，而老人院院友有親戚前來探望，亦會「近近哋」帶他們出外散步。不過，業主卻將這個「公共空間」拆掉，又在商場各處貼出「嚴禁遊蕩」的告示，令他們十分反感，「住咗幾十年，個商場一直都同屋邨其他地方一樣，任得我哋行、坐、休息，𠵱家仲要『送官究治』，大家都好唔開心。」

民生小店被逼走 落沙田買餸來回一小時



商場內只剩下一間超級市場、一間便利店及一間藥材店。平日居民如要買餸，要乘車前往沙田市中心。對於有氣管問題、平日說話都會喘氣的招太而言，「大長征」買餸十分吃力，「行幾步路就要抖一抖，落到去巴士站，如果走咗班車又要等十零分鐘，計計埋埋，來回都要成個鐘！」

沙田區區議員程張迎指，過去新田圍街市、商場規模雖不算大，但菜、魚、肉檔、雜貨店、五金店等十分齊全，足以應付民生所需。當年配套齊全，新田圍邨曾是人人羨慕的屋邨，但到現時邨內人口漸老，反變成「百無」。程張迎指，當時街市首先進行工程，順聯只在康圍樓樓下提供了兩個小型舖位，租金卻索價約兩萬元，趕絕商戶的招數不斷，更曾有傳言指，場內超市也有可能離場，「街坊都話，領展場地雖然不停加租，但至少仲會提供民生舖頭，物價貴都仲係有嘢買......但眼見新田圍呢度，就真係冇理過居民需要。」

場內現時僅餘的一間超市。(呂諾君攝)

商場大執位將來做乜？街坊憂變興民田灣翻版

「如果係啲有利民生嘅用途，佢哋大可以光明正大話畀居民聽，現時神神秘秘，連房署都唔知佢哋會做乜，好明顯係有問題！」程張迎指，數月以來一直向業主查詢工程內容，但都不獲回覆，向房署查詢，對方則指業主如是在場內「拆嘢」不需上報。但程指，質疑場內工程有「偷雞」成份，認為業主沒有入紙申請之下改動舖位面積，甚至是擴大整個商場的可用面積。

他批評，房署在事件上沒有任何監管角色，希望政府能修改相關規例，在管理這些拆售場地時，條文要確保私人財團要提供相應民生服務，以免同類事件不斷在各區發生。

《香港01》正就事件向佛山順聯集團、房屋署及地政署查詢。