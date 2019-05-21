【非洲豬瘟】新鮮豬牛「歸位」　多區小店重開　店主：拒用冰鮮肉

受非洲豬瘟疫情影響，市面上一度未有活豬供應逾一星期，全港各區多間小店需暫停營業，至昨日（20日）鮮肉市場復市，眾多食店亦終於重開！有肉餅專門店店主堅持使用鮮豬肉，拒用冰鮮豬，「如果你成日轉嚟轉去，啲食客會諗下你今次轉冰鮮」；亦有拉麵店以五倍價錢購入豬頭熬湯，亦拒用冰鮮豬頭取代。

店主Aiken 稱，湯底煲了十多個小時。（郭倩雯攝） 拉麵店重開 五倍價錢購豬頭 位於元朗建業街的拉麵店因沒有鮮豬肉提供而暫停營業，今日中午重新營業，即有大批食客捧場。店主Aiken 稱，昨日豬肉供應商提供了熬湯底需要的新鮮食材及製作叉燒，便開始煲湯底，煲了十多個小時，今日終於有湯底可以開門做生意。惟Aiken 稱，豬肉供應商只能提供七成數量的新鮮豬頭，因此他需要用比原價貴四至五倍的價錢購入另外3成的豬頭。不過Aiken 相信加價是受活豬供港數目影響，只會帶來短暫影響，所以不太擔心。 拒用冰鮮豬頭取代 Aiken 稱，過去一星期有供應商通知，找到有冰鮮的豬頭，惟價格不菲，加上擔心煲出來的湯底味道會不同，Aiken 透露，除非要停業一個月，否則不會考慮使用冰鮮豬頭。即使用冰鮮豬頭，亦會事先試煲湯底試味，若味道不同，亦不會考慮使用冰鮮豬頭。 停開一個星期，不少熟客向Aiken 查詢何時重開，為了答謝食客的支持，今日至本周日（26日）食客可免費追加麵底。

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店主余先生指，冰鮮豬及新鮮豬肉口感不同。（郭倩雯攝） 屏山肉餅飯停售一周 生意額少一半 位於屏山一間肉餅專門店的肉餅飯停售一周後，昨日食客終於不用「摸門釘」。店主余先生稱，雖然店內有售其他食物，但八成食客前來食均是吃肉餅飯，「下午茶同早餐我哋做到，午市就靜啲，晚市就唔做。」他又表示受事件影響，生意額亦受損，「生意冇咗一大半！一個禮拜營運，實際等於用七日嘅時間，搵得兩日嘅錢，冇咗五日嘅生意錢。」余先生稱，上周不少食客摸門釘，有人嘗試打電話叫外賣，惟得悉沒有肉餅飯，對方立刻收線。 堅持用鮮肉 店主：口感不同 余先生稱，上星期供應商通知他翌日會停止鮮肉供應時，已立即和太太前往元朗撲豬肉，惟空手而回，幸好供應商當天預留多一些豬肉給他。他續指，賣肉餅十年，是次事件為第一次遇到無鮮肉提供。問及未來若有同類事件發生，會否採用冰鮮肉，余先生稱會堅持用新鮮豬肉，「因為呢個係做飲食最主要嘅元素，如果你成日轉嚟轉去，啲食客會諗下你今次轉冰鮮，以後會唔會都用冰鮮。」他又透露，新鮮豬肉與冰鮮豬肉肉質差很遠，因冰鮮豬肉煎完沒有肉汁，「你中意食豬肉嘅人食得出，新鮮豬肉煎完咬落去係有汁水嘅。」

店主余先生指，冰鮮豬及新鮮豬肉口感不同。（郭倩雯攝）

新鮮牛丸回歸 職員：過去一周客人少

暫別一星期的元朗「勝利牛丸」終於有牛丸了，職員稱昨日一早便有新鮮牛丸出售，「琴日朝早一嚟就有貨」。由於將近一星期沒有牛丸食，昨日一開門便有熟客前往詢問「有冇牛丸食呀」，職員便告知對方「有返牛丸啦。」職員稱，過去一星期沒有牛丸，生意明顯比平時差，少了很多客人。

負責人姚先生指，舖頭16號恢復營業。（鄧栢良攝） 西環馳名排骨麵 鮮肉復市即入貨 位於西環的金祥排骨麵，主要以鮮豬肉製造豬排、雲吞等，上周表示因活豬供應暫停，需休假三天，負責人姚先生更指事件為首次因活豬供應問題，而需暫停營業。 負責人姚先生指，舖頭16號恢復營業，當時以丹麥冰鮮豬「要住先」，因平時舖頭亦有購入凍肉類，而凍肉供應商有售冰鮮豬，於是前幾天無計可施下，唯有購入冰鮮豬肉。姚先生又表示，丹麥冰鮮豬肉質素不俗，價錢與鮮肉相約。姚先生續稱，昨日有活豬供應，已重新買入鮮豬肉，他指買手表示近日來貨價上升，因豬隻供應未回復正常水平，惟因姚先生是熟客，對方未有大幅加價，僅加約一成，相信數天後價錢可回復正常。 一名中學生表示，平時會到金祥排骨麵吃午餐，認為「幾好食」，上星期店舖未有開門，唯有到其他食肆吃飯。

潮州粉麵復市。（鄧栢良攝） 潮州粉麵復市 暫未有豬大腸供應 永記潮州粉麵已屹立西營盤四十載，主打豬肉丸、牛丸等潮式粉麵，亦因受未有活豬活牛供應，早甘於店舖外張貼告示，表示需暫停營業直至另外通知。第四代傳人林先生指，店舖首次受豬瘟影響未有豬肉供應，過往每日平均取約50斤豬雜，牛則取兩隻半，每天平均賣數百碗粉；林先生續指，昨早開始有鮮肉供應，豬肉及牛肉入貨價均貴一至兩成，但直至暫時仍未有豬大腸。

陳春記熟客摸門釘 重開豬雜少三成

位於上環的陳春記，以馳名豬雜湯聞名，早前大門緊閉暫停營業，今日亦重新營業。老闆表示，昨日店舖開始有貨供應，由於店舖主要取豬雜而非豬肉，價錢與之前相約，但數量少近兩三成。老闆又指，早前有熟客前來時「摸門釘」，今日重新開業亦多為熟客光顧。