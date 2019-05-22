【將軍澳生銹衫架】安裝一周生銹　逾千健明居民促更換：件衫變黑

房署不銹鋼晾衣架又生銹！今年一月起，房署開始為將軍澳彩明苑及健明邨的住戶更換晾衣架，惟更換不足三個月，居民發現不銹鋼晾衣架竟銹跡斑斑，甚至抹不掉，衣服碰到銹跡後變成黑色，「有兩件洗唔甩」。引來居民不滿，發動聯署，並於5月21日早上向房署提交請願信，要求房署更換該批生銹晾衣架。

不足三個月 不銹鋼晾衣架銹跡斑斑

彩健社區顧問黃恩琪表示，房屋署於今年一月開始為彩明苑及健明邨住戶更換晾衣架，惟至四月，已不斷收到居民投訴，指新的晾衣架生銹。當時他已向房屋署反映，署方其後亦回覆稱已更換物料，但近日仍不斷收到居民投訴。他指，有居民反映更換晾衣架後約一星期，受到風雨影響，晾衣架已呈現黑色銹跡。「居民要不斷抹，有的銹跡甚至抹不掉。」

居民：收衫成件衫變黑色，阿媽成日鬧我

在健明邨居住了十多年的Andrew指，以前用單條晾衫架，現時用雙條晾衫架，但每次樓上滴水，晾衫架都會變黑，而其接合位更已生銹，「收衫時唔小心一拉，成件衫變黑色，要重新洗過，有兩件仲洗唔甩。阿媽成日鬧我，話我整污糟晾衫架，但問題原來唔喺我度，其他住戶都係咁。」他指情況已持續了三個星期，質疑是否供應商或其他部門有問題，「唔知邊個問題 （希望）盡快處理好問題。」

健明邨居民Andrew（左二）指，「收衫時唔小心一拉，成件衫變黑色，要重新洗過，有兩件仲洗唔甩。」希望房署儘快解決問題。

黃恩琪發動聯署行動，要求房屋署更換新一批晾衣架，現已收集約一千名居民聯署。他們今早到西貢將軍澳政府綜合大樓向房屋署高級物業服務經理（西九龍及西貢）劉正光遞交請願信。黃恩琪指，要視乎房屋署回應再決定是否有下一步的行動。