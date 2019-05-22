【嚴打餵食】將軍澳餵野豬飼黑點增天眼　團體憂流浪貓狗義工被控

為了打擊非法棄置垃圾的行為，食環署自去年6月起於各區非法棄置垃圾黑點安裝網絡攝錄機，至今已於115個黑點安裝攝錄機。近月食環署計劃於各區再陸續增設網絡攝錄機，並與漁護署合作，於將軍澳的野豬餵飼黑點區加設安裝網絡攝錄機加強執法。有關注團體就認為，政府應該加強教育市民切勿餵飼野生動物，設置攝錄機只是權宜之計。

根據區議會文件顯示，食環署指由於攝錄機計劃效果顯著，署方計劃從今年第三季起延長計劃，在全港18區逐漸增加安裝地點至超過300個。食環署計劃本月在將軍澳區內增設43個安裝網絡攝錄機地點。其中一個建議的安裝網絡攝錄機地點為將軍澳醫院停車場與富寧花園之垃圾收集處，該處為野豬餵飼黑點。署方文件顯示，過去一年上址曾接到9宗投訴，惟未有執法。

漁護署署長梁肇輝本年初曾表示，署方現時掌握三十多個餵飼野豬的黑點。（資料圖片）

漁護署署長梁肇輝本年初曾表示，署方現時掌握30多個餵飼野豬的黑點，並將與食環署合作，於黑點處安裝攝錄機，加強對餵飼野生動物者執法。梁曾指，由於餵飼野豬會將飼料「周圍撒」在地上，執法人員可根據《定額罰款(公眾地方潔淨及阻礙)條例》檢控餵飼者，違者可被罰款1,500元。

食環署計劃本月在將軍澳區內增設43個安裝網絡攝錄機地點，其中一個為野豬餵飼黑點。（資料圖片）

香港野豬關注組幹事Roni認為，署方在野豬餵飼熱點設置攝錄機只是權宜之計，長遠而言，還需透過教育市民勿餵飼野生動物以取代罰則，「我認同餵豬最後只是會害了牠們，可以理解食環為何要設置攝錄機，但教育才是治本方法。」

他又指，知道上述黑點有義工餵豬，甚至野豬因為長期被餵飼而不怕人，不過上址同時有餵飼流浪貓狗的義工，擔心食環設置攝錄機後會同時檢控他們，期望署方能嚴謹把關，規管攝錄機用途，「照顧貓狗的義工通常很有手尾，會以食物盆盛載好糧食，餵食後會自行清潔好現場，希望食環署不要矯枉過正。」