【貴絕荃灣】冧石屎照加價　大窩口邨停車場時租貴同區三成　　

基匯資本月前宣布，旗下28個公屋停車場已於5月1日起全線加租，平均加幅達12.6%。大窩口邨停車場是其中一個受影響停車場，本月加價後幾乎成為荃灣最貴時租停車場，於平日泊車一小時索價$24，加幅達兩成，比鄰近停車場更貴近三成。有當區區區議員批評，領展將停車場轉售予基匯資本後，加價升幅愈趨過分。大窩口邨停車場亦被指老化嚴重，場內不少地方漏水及天花脫落，但管理公司遲遲未修理就已加租，極不合理。 攝影：黃廸雯

時租加租兩成 幾乎貴絕葵青區屋邨

近年不少領展轄下的屋邨停車場被基匯資本收購，停車場租金連續兩年大幅加價。大窩口邨（富民）停車場是其中一個受影響停車場，由平日時租$20元加至$24元，加幅兩成。比起同屬葵青區公屋的葵盛東邨商場（$19/小時），甚至比私人屋苑如富麗花園停車場（$18/小時）、還有悅來坊停車場（$18/小時）都貴接近三成，時租價格幾乎貴絕葵青區屋邨。

大窩口邨於1961年入伙，至今已有近60年歷史。

當區區議員黃炳權指大窩口邨停車場在未加價前經常爆滿，不過加價後，停車場內就變得水盡鵝飛，「本身屋邨有一定居民，而且停車場位置方便，吸引了好多租客。如果停車場收5蚊一個鐘，係人都入去泊，但依家成廿蚊（廿四蚊）一個鐘，成半餐飯價錢，緊係要諗諗啦！」記者以顧客身份向停車場職員查詢場內車位數目，惟職員以不對外公開資料為由拒絕，不過據視察，場內約有105個車位，採訪期間場內亦泊滿超過一半車位。

據視察，發現場內有約105個車位，場內亦泊滿超過一半車位。

停車場日久失修 漏水、石屎脫落

徐先生是停車場的月租租客，他從事運輸業近兩年，自去年開始租用大窩口商場車位。他表示，本月初接獲停車場加價消息感到無奈，除了時租加價兩成外，月租亦加幅400多元，「不過都無計，呢度近屋企，都要照租。」不過他表示，車場內日久失修，天花多處漏水，尚未等到管理公司維修就已加租，認為有欠公允，希望能夠儘快修理好天花問題。

大窩口邨於1961年入伙，至今已有近60年歷史。當區區議員許祺祥指，過去有不少居民向他反映，指停車場日久失修，又有石屎脫落問題，但管理公司卻久未維修。「有車主話加租唔緊要，但係依家就係酒店式價錢，貧民式服務！」他指，大窩口邨另一富國停車場內有車位因石屎脫落而封閉近半年，石壆位置又因狹窄而刮花車輛，環境惡劣但租金卻比鄰近的悅來酒店停車場要貴兩成，「業主收取咁貴嘅租金，硬件似乎無維修妥當，咁基本嘅嘢點解唔做好佢？」

車場對出街道違泊嚴重

停車場對出的大廈街，一整條街可見泊滿違泊車輛。記者約下午四時到場觀察，不時見到有警察到場巡邏，司機看見有警察巡查便紛紛駛走車輛，但警察離開後又隨即泊滿。黃炳權補充，停車場對出一條大廈街為非繁忙道路，一向是客貨車的違泊天堂，平日中午最多違泊車輛，不過他表示不清楚是否與時租昂貴有關。

基滙資本發言人回覆，公司在考慮停車場使用率飽和，市場狀況、營運成本、維修與改善設施等支出後，制定租金政策。