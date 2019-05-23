【逃犯條例】反修例海報遭房署河蟹？　屋邨議員壁報板需移除海報

反逃犯條例海報疑遭房署「河蟹」？多個公共屋邨的議員壁報板，被房署要求移除有關六四、反逃犯條例內容的海報，有立法會議員指過去房署一直批准張貼有抗議政府內容的海報，但不准提及人名；而今次部分海報中有包含如「林鄭月娥下台」的字眼，或因此而令房署下禁令，惟認為字眼並無違反房署政策原意，而且部分海報並無人名但均被禁，因此正與房署就事件交涉。

朱凱廸天水圍團隊有關反逃犯條例內容的海報，被房署要求移除。（區國權提供）

同區兩邨一禁一放行

被要求移除海報的屋邨，包括天水圍天恆邨。立法會議員朱凱廸天水圍團隊社區幹事區國權表示，前日(本周二)收到房署地區辦事處的通知，要求移除邨內議員壁報板有關逃犯條例的海報，海報內容關於逃犯條例修例後的影響。區指該海報已於今日撕走。惟區稱同一款海報，於同區的天澤邨及天逸邨仍然准許張貼，因而他正向房署要求書面解釋原因。

各邨做法不一

《香港01》記者於昨日深夜到天恆邨及天澤邨視察，發現於天恆邨部分樓座的壁報板上，並無出現朱凱廸有關海報，但部分則有張貼；而於天澤邨則多個樓座均有張貼有關海報。民主黨立法會議員尹兆堅表示，收到多區辦事處於前日均收到房署同樣的通知，不准張貼分別有關六四、反逃犯條例內容的海報，惟不同屋邨房署辦事處做法均不一，如彩盈邨、竹園北邨兩款海報均被禁，順利邨、竹園南邨、樂富邨、黃大仙下邨等則不批准六四海報，而牛頭角上邨、平田邨等則兩款均獲批。

另一張被禁海報，有「林鄭月娥下台」字眼。（尹兆堅提供）

議員：房署曾指海報不准提人名 稱無政治審查

尹兆堅指，因過去辦事處亦曾張貼過類似抗議政府的海報，當時曾與房署助理署長開會，對方指不會就海報內容政治審查，惟不能於海報中提及人名，因有構成誹謗風險，尹指對做法大致同意。惟尹指今次部分海報中有「林鄭月娥下台」的字眼，但尹認為「林鄭月娥下台」是主觀政治訴求，不會引起法律責任如誹謗等，亦無違房署政策原意。另外，尹質疑今次房署中央下指令，但地區辦事處做法不一，導致部分放行部分則沒有，連沒有提及人名的海報亦被禁，因此正與房署交涉。

《香港01》正就此事向房屋署查詢。