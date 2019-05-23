【25億換𨋢】油尖旺先行　憂施工期間長者冇𨋢搭困家　促借樓梯機

去年的《施政報告》提出動用25億元「優化升降機資助計劃」，根據發展局昨日的書面回覆，截至5月16日，市建局接獲58宗申請，涉及約400部升降機，估計約有1.3萬部升降機會符合此計劃的資格。 有油尖旺區地區人士指出，該區舊樓林立，不少都有逾50年歷史，要優化升降機是不容置疑的。但區內長者甚多，認為現時計劃未有照顧換𨋢期間的需要，「好多舊樓只得一部升降機，整𨋢閒閒地都要三幾個月，行唔到嘅老人家，係咪幾個月都唔出街？」

施政報告中宣布推出「優化升降機資助計劃」。(資料圖片)

為提升舊式升降機的安全，政府動用25億元推行「優化升降機資助計劃」，由2019至2020年度財政年度起的六年內，計劃優化約5 000部舊式升降機，期間他們會向有需要的樓宇業主提供經濟誘因及適切的專業支援。在計劃下，申請如獲批准，每部升降機可獲資助優化工程費用的六成，總資助額上限為每部升降機50萬元，年滿60歲或以上的合資格長者自住業主可就名下一個物業，獲所需承擔的優化升降機工程費用的全數資助，上限為5萬元。

油尖旺舊樓林立，不少都有逾50年歷史。(呂諾君攝)

首輪申請已於2019年3月29日開始，並於2019年7月31日截止。社區前進社區幹事朱江瑋指，有市建局職員曾在會議中向他們表示，油尖旺區的樓宇將會首先開始工程，為期由三個月至半年不等，但就沒有提到工程期間的安排。他表示，油尖旺區很多單棟式舊樓，內裏只有一或兩部升降機，如進行工程，將對行動不便的居民造成很大影響。

80歲的陸先生擔心，升降機進行工程時將會無法使用。(呂諾君攝)

保安會叫別打999 怕撬爛門維修耐

今年80歲的陸先生，居於有逾50年歷史的旺角花園街大安大廈，平日居民出入只靠唯一一部升降機。據陸先生指，多年來大廈升降機只換過部分零件和外殼，沒有全面更換，因此不時出現故障，「每年春夏天天氣潮濕就會壞得好嚴重，最誇張時，試過一日壞一至兩次！」故障不斷。而保安員和電梯公司職員都會吩咐住客如遇困𨋢，切記不要致電999，「因為消防員為咗盡快救人，會撬爛度門，即係維修時間又會再耐啲！」

「同人老咗一樣，啲嘢老咗就要換啦。」與很多街坊一樣，陸先生希望能盡快更換大廈的升降機。雖然並未不知法團是否已就申請資助計劃，不過住在九樓的他也擔心，升降機進行工程時將會無法使用，屆時將要天天走樓梯。他指，自己年老但身體健康，對此尚可應付，但以他所知，大廈內有不少行動不便的長者，「到時咪靠工人、仔女幫手買日用品，整嗰幾個月咪完全唔出街囉，都冇辦法。」

張先生心臟有毛病，十分依賴升降機出入。(呂諾君攝)

至於62歲的張先生，現居於同樣有50年歷史的洗衣街建煌華夏，該處有兩部升降機，服務相同樓層。據知，升降機早年曾作更換，平日故障次數並不算多，但張先生心臟有毛病，安裝了心臟起搏器仍不見起息，平日走平路也會喘氣，十分依賴升降機出入，與大廈內的一些輪椅人士一樣，形容「行樓梯是奢侈」、「升降機是生活一部分」。該處也有申請換𨋢資助，他們也擔心期間會影響上落，「輪椅人士本身行門前幾級樓梯已經好難，如果到時一部換緊、一部壞咗就好麻煩......如果可以有啲樓梯機之類幫助下，就當然最好啦！」

朱江瑋認為，有需要考慮如何在換𨋢工程期間讓住客維持正常出入。(呂諾君攝)

社區前進社區幹事朱江瑋指，舊式樓宇的電梯很多是分單、雙數樓層停留，甚至有些大廈只有一部電梯，維修期間居民出入會十分不便，對行動不便的長者和輪椅人士的影響尤甚。他認為，資助計劃的原意是好，但也有需要考慮如何在工程期間讓住客維持正常出入。他指出，有些社福機構已在使用樓梯機輔助出入，在樓梯較寬闊的住宅可以試用，亦可為未能出門的住客提供短暫陪診、買餸服務，以解決急切需要。

除此之外，朱更認為，計劃可提供一些配套齊全的臨時房屋，指出市建局在同區有不少相關單位，其實可讓一些長者或有需要人士選擇臨時居住，「真正需要嘅人數唔會好多，一棟樓可能兩、三個人真係唔方便上落，如果有地方畀佢哋住住先，相信大家都會好歡迎。」