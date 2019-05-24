【南區講呢啲】船廠用地阻打通行人路　議員倡租約增開放路段條款

南區區議會年前規劃，沿珍寶碼頭海傍興建行人路連接深灣及逸港居，惟行人路其中一段現時設有一間船廠，令深灣和逸港居之間的路段無法貫通。有區議員指，政府部門現時正與船廠尋求解決方案，望未來可以打通行人路，完善區內行人網絡系統。

興建行人路的計劃多年來通上不少波折，深灣遊艇會旁的一條應為「公家地」的行人路，十多年來一直被會方以鐵閘圍封，並掛上會員專用的標示，加上道路多年來未被政府部門回收，令新的工程規劃無法啟動。南區區議員徐遠華指遊艇會現時已跟各政府部門達成協議，將負責有關路段的維修和安裝路燈。工程細節尚待部門批准，預計將於7月動工，明年4月完成，而兒童遊樂場亦將向區議會申請撥款。雖然現時只有少部分街坊知道可以有關行人路可以使用，但徐相信工程完成後，使用人流將增加。

南區區議員徐遠華指，深灣遊艇會現時已跟各政府部門達成協議，將負責有關路段的維修和安裝路燈。(南區區議員徐遠華提供)

不過，解決了遊艇會附近的路權問題，行人路的規劃仍未變得順利。徐遠華表示，行人路上的一塊用地，多年來都由一家船廠以短期租約形式租用，以至行人路無法連接深灣和逸港居。船廠雖未有禁止行人穿過其範圍，惟徐遠華指，在分區委員會上就事件表達關注後，廠方現時已豎立出告示，告誡公眾人士不得進入有關範圍：「船廠現時未實行有關措施，但如果『揸正』處理，地政署批出的租約中，的確沒有條款，要求船廠開放路段讓行人通過。」

行人路上的一塊用地，多年來都由一家船廠以短期租約形式租用，惟地政署批出的租約中，沒有條款要求船廠開放路段讓行人通過。(南區區議員徐遠華提供)

徐遠華指，如行人路能順利打通，將更便行居民往來黃竹坑及香港仔中心，而船廠可以搬遷、重置，打通行人路的話，更可使區內整個行人網絡更完善：「稍作修葺的話，會是一條很漂亮的海濱長廊。」不過，由於廠方堅持，於該處營運是有行業需要，而短期內中止船廠的合約有難度，故他認為地政署可考慮在船廠的租約上加上條款，要求廠方開放路段，令船廠和行人路可以並存。

徐遠華昨日與部門到場視察，並指船廠當時亦請來的商會主席一同出席。「商會主席當然覺得，可以船廠和行人路可並存是最好，但亦擔心安全、保險、誰負責建設行人路等問題。現時的確有潛在危險，因為船廠仍在運作，該路段有油漬，船廠範圍又有鋼纜。」他又指，擔心到遊艇會旁路段及兒童遊樂場完工，船廠問題仍未得到解決，會令路段的啟用再添阻滯：「沒辨法，長命工夫長命做，也要看政府有多大決心。」