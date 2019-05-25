【大館101】101展品　中區警署話當年　分享捉拿賊王葉繼歡故事

中環大館今舉辦「大館101」展覽開幕禮，為這開放至9月22日的中區歷史建築群歷史展覽拉開序幕。因應大館一週年及警隊建立175週年，大館今正式開展「大館101」歷史文物展覽，展示101件和中區警署建築群包括警隊、司法、監獄及入境相關的物品，展示多年在此工作和生活的人和事。

大館首年接待340萬人次，成為全港最多訪客的歷史文物建築群。（余俊亮攝）

回到舊日香港，1915年，警方與村民協作於新界獵殺老虎，大館根據當年虎頭標本製作雕塑。中央裁判司署一號法庭牆壁當年曾張貼「禁止喧嘩Silence」的標語，提醒旁聽人士安靜。而前域多利監獄當年為防走犯，曾建設聳高圍牆，以及開設梯房鎖起長梯，又以鐘戳讓監獄職員以針戳紙打卡，紀錄巡更時間和次數。這些文物和故事，將在展覽中重現訪客眼前。

「大館101——警察話當年」座談會，分享當年捉拿葉繼歡的故事。（余俊亮攝）

另外，大館亦會舉辦日本藝術家村上隆大形藝術展覽「村上隆 對戰 村上隆」，中樂、警察兒童合唱團演出，「大館101——警察話當年」座談會，分享當年捉拿葉繼歡的故事，與及模仿前域多利監獄早期書籍訂裝的監獄勞動工作，舉辦手造記事本工作坊。

101件展品 大館話當年

本地居民訪客佔八成

大館首年接待340萬人次，香港賽馬會主席周永建指，自去年五月開放，大館入場人次遠比預期多，成為全港最多訪客的歷史文物建築群。根據大館調查，本地居民佔整體訪客人數超過八成。他提到大館過去與中西區區議會合作，收集和分享的不少中區故事。過去一年，大館總舉行超過750場公眾節目和活動，亦舉辦了40次無障礙導賞團，九次街坊鄰里活動，接觸了1,500名居民。