【黃色暴雨】水淹元朗沙洲里村　村民斥貨櫃場改排水口　場主否認

黃色暴雨警告信號下，元朗沙洲里二村水淹全村，水深及膝。有村民表示，相同程度的水浸昔日只會在大雨、黑雨下發生，今次黃雨下全屋水浸，兼且全村遭殃是頭一回，質疑與毗鄰貨櫃場改建排水口有關。貨櫃場負責人稱場內亦有水浸情況，對改建排水渠不知情。

村民質疑黃雨下全村被淹，乃因貨櫃場改建排水口，將貨櫃場內的水導入村。（賴雯心攝）

在元朗沙洲里二村居住近60年的簡先生，對全村被淹相當憤慨。（賴雯心攝） 在元朗沙洲里二村居住近60年的簡先生，對全村被淹相當憤慨。他表示村座落於低窪地區，大雨、黑雨下水浸不為奇，但一般去水快，認為今次黃雨水浸，與去年毗鄰貨櫃場改建排水口將水導入村有關。

+ 4 + 3 + 2

你就方便啦，我哋就食晒苦果。大家鄰居，唔介意分流過嚟，但唔好畀晒我。 元朗沙洲里二村村民簡先生

上午8時15分，天文台取消黃色暴雨警告信號，村內積水逐漸退去，但仍有洪水從高處流入村。簡先生直指洪水由貨櫃場而來，認為貨櫃場「不顧（村民）死活」將水導入村，「最緊要佢唔水浸，啲水排去邊佢唔理。諗住村內有條路去（水），將啲水引晒過嚟。沒有考慮我哋消化唔晒。」不滿貨櫃場開排水口時沒有與村民商量。

香港01向貨櫃場了解，職員否認改建排水口，只稱場內亦有水浸問題，不斷呼籲記者離開。村民希望政府部門與貨櫃場主交涉，改善排水，將污水妥善分流，「唔可以犧牲我嚟方便你。」簡先生相信洪水橋新發展區如箭在弦，政府快將收回此村，不會作大規模渠務維修，暫時唯一可行，是將現有石屎排水渠，改為網狀方式疏水。