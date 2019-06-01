【01驗區】東涌滿東邨　康體地得一張凳　街坊需要遊樂場

位於東涌市鎮擴展區的滿東邨，自去年十一月起入伙，社區配套尚未完善，無論是連接往市中心的巴士、休憩空間、街市還是學校學位等配套都備受批評，有剛入伙的家長更擔心，九月中小學學位不足，可能要跨區上學。 社區幹事王俊傑數盡滿東邨的大小異聞，例如一大片康體地得一張凳，涼亭更是不能避雨亭。他批評新邨的設計惡劣，「配套甚至比起舊屋邨更為簡陋。」 這條新邨，他認為只值50分。

滿東邨位於東涌西部第39區的東涌市鎮擴展區，四座大廈提供3,866個公屋單位，去年11月陸續入伙，至今大約九成人已取匙，當中不乏家庭住戶。政府近年積極發展東涌西，然人口不斷上升，社區配套不足一直為人詬病。

評分70 街坊點出四大問題

記者訪問四位滿東邨街坊，評分平均達70分（100分滿分），扣掉的30分主要在街市、學位、交通和康樂方面出問題。街坊羅太表示這裡算「好住」，空氣好又風涼水冷，惟邨內學額不足。她指，這條屋邨有很多小朋友，然而附近學校提供的學位太少，「剛才我到隔離邨報名，只剩上午和下午校，有些甚至沒有上午校，小朋友未能讀全日。不少家長都出區外找學校，但對小朋友來說走太多路會很累，年紀太小又要抱，大人也會累。」

遊樂設施太少 買餸要到隔離邨​

街坊劉小姐則認為新邨環境清靜優美，空氣清新，不過遊樂設施過份分散，難讓小朋友聚在一起遊玩，每個遊樂場地都只可讓兩、三個小朋友玩；而且街市尚未開放，她們要走十多分鐘到隔離逸東邨買餸，直言拿著一袋袋餸走路很不方便；最大問題是交通，原先為居民而設，開往市中心的39M，最近總站由滿東邨搬到東薈城，滿東邨變中途站，巴士頻脫班和遲到，似逼居民選搭另一架較貴的B6到市中心轉乘港鐵。

屋邨「騎呢」位 首選空地只得一張凳

社區幹事王俊傑多年來家住東涌，他與記者走入滿東邨，大數邨內騎呢位。一到邨口巴士站，就可以看見兩塊長型的閒置草皮，政府回覆王稱，這兩塊草皮短期內都沒有實質用途，質疑政府浪費土地資源，「既然區內設施不足，為甚麼沒有政府部門承擔責任，去興建社區設施呢？康文署可否承擔這塊地去起一個公園呢？」他建議一塊可用來興建公園，另一塊則擴建巴士站，以增加滿東邨連接市中心交通的可能性。

巴士路線少 因巴士站空間不足

王俊傑表示，這裡原本有一條為居民而設，由滿東邨總站開往東薈城市中心的39M路線，但因為巴士站停泊空間有限，巴士路線較難泊進來，甚至這條9M也因上落客時阻礙了行車路，增加班次更會令巴士泊進來有危險，故將總站搬去市中心，導致巴士常常脫班和遲到，「若趕時間就要被逼由用3蚊搭39M，變成用7蚊搭B6。」有見及此，他認為荒廢了的那塊草皮，可以擴建成一個巴士總站，以免浪費土地。

大片空地得張凳 公共空間白白浪費

走入邨內，康樂用地隨處可見，惟每幅用地只設置極少設施，甚至只得一張「搖搖凳」。王俊傑解釋，這裡的康樂設施過度分散，每個地方只有一至兩組遊樂設施。「其實可以併埋一齊，寧願要兩、三個較大、較主要的遊樂場，都好過分得咁零碎，求其起一些不太適合小朋友玩的設施。」他補充，區議會上曾有人提過港孩較少玩兒童遊樂設施，因為設施太無聊，但政府對較有趣味的設施卻步，「長滑梯又話危險，鞦韆又話唔安全。政府要從用家角度想，是否一部車仔或騎馬仔就適合小朋友呢？」

休憩土地上，只得一張「搖搖凳」。（廖俊升攝）

「不能避雨亭」再現 過份綠化反浪費土地

屋邨還有個經典設施，就是不能避雨亭：下棋的涼亭沒有上蓋，下起雨來相當狼狽，「正常人想到的事，房屋署就是想不到，不知道是透風還是其他原因。」他又指，屋邨四處綠野，實用設施卻很少，土地資源分配上明顯出問題，「萬幾人的屋邨，有這麼大片草木，卻只得一個籃球場、一個羽毛球場和少量兒童遊樂設施。我沒否定綠化重要，但東涌這個被花草包圍的新市鎮，政府的閒置土地也有很多草，是否可建多些實用設施，令居民得益呢？」

只給50分僅合格 王俊傑：是設計的錯

綜合以上的扣分位，王俊傑認為只畀50分，僅僅合格。「管理處只是前線，居民可能以為，他們有好多事沒好好處理，但如果當初有好的規劃和設計，就沒有這些問題。」他認為這條邨有不少優點，例如有社區園圃和空氣清新，但人對住屋環境有要求也很正常，「每個家庭都想有更好居住環境，舊屋邨有的，居民自然期望新屋邨也會有，不應該倒退。」