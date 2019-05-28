【黃雨襲港】信芯園向日葵田再浸死 園主：希望政府整好條河

雨季來到，香港各區一連數天下起傾盆大雨，天文台今早一度發出黃色暴雨警告。盛產向日葵的元朗信芯園，因位處低窪地帶，去水困難，每逢下雨農田定必當災。園主表示，即使花上數千元自行購置水泵，但仍無法完全疏導雨水，而近日的大雨令場內兩塊向日葵田被浸壞，要待天氣轉好才能再次播種，重新再種，預計七月才可開放予公眾參觀。

位於元朗新田小磡村的信芯園，近年每到夏天都會大量種植向日葵花朵，園主又會免費開放場地，讓遊人能一同欣賞數萬株向日葵盛開的景象。不過，連日以來屯門及元朗多處出現水浸，一向有水浸問題的信芯園也不例外。據園主梁日信(信哥)指，現時場內兩幅種有向日葵的田地已被水淹掉，「經過往年經驗，今年已經買咗兩個新泵，但水位高，開泵都冇用。」他表示，較早前以5000多元購入了兩個新水泵，但今次大雨一來，田地還是出現水浸。

「最希望政府整好啲條河，做好啲防洪水利，等我哋都唔使咁慘啦！」信哥指，小磡村一帶水浸頻繁，每次都令農夫、居民蒙受損失。以今次為例，整整兩塊田地內約數百株向日葵被水浸泡多時，枝葉開始枯黃，很大機會需要重新再種。「以往呢個時候已差唔多開放畀大家睇，但都知一定會水浸，所以今次拖長時間嚟種，到大約七月再開放啦！」信哥說。