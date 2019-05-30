【01驗區】屯門欣田邨街坊畀99分　社區幹事狠批保安規劃大漏洞　

不少近年落成的新屋邨皆被批配套欠佳，影響居民生活質素，去年才入伙的屯門欣田邨便是其中之一。有社區人士批評，欣田邨的規劃本來已存問題，加上房署、管理公司未積極處理邨內的保安漏洞、清潔問題，相當擾民。

2018年入伙的欣田邨設5座樓宇，合共提供4700個租住單位。根據房屋署資料，截至今年3月31日，已有4600戶遷入邨內，認可人口亦已逾13000人。去年7月遷入欣田邨的張小姐認為，邨內環境、衞生皆不錯，「我覺得很好，女兒也很喜歡這裏。」若以100分為滿分，她給欣田邨99分，最後一分她指扣在交通問題上，認為出入較麻煩。

張小姐認為邨內環境、衞生皆不錯，給欣田邨99分。(洪業銘攝)

不過，並非所有街坊都如張小姐般滿意。遷入邨內大半年的尹小姐認同屋邨環境不錯，惟邨內配套欠佳，如連接到欣田邨的交通不足，非繁忙時間街坊需到鄰邨乘車，或「焗住」乘輕鐵。說起邨內的衞生情況，她亦相當激氣：「已忘記投訴了多少次。在網上群組見到每座大廈的清潔都不夠。」綜觀各項配套，尹小姐指最多只會給欣田邨5、60分。街坊評價兩極，邨內的配套到底如何？記者與實政圓桌屯門社區幹事黃梓雋到邨內視察深入了解。

尹小姐批評邨內配套欠佳，清潔問題更是投訴多次都未獲解決。(洪業銘攝)

規劃失誤花槽阻路 行人通道被收窄

於邨內加入大量綠化元素為欣田邨的設計特色之一，故屋邨中央的廣場設置了多個大花槽，惟落成後，黃梓雋發現花槽面積太大，行人可通過的位置不足，需要求房屋署修正。

邨內綠化、花槽面積太大，令行人可通過的位置變得不足。(洪業銘攝)

走在花槽旁的行人路，黃梓雋指着已鋪設了地板的平台說：「這裏本身沒有平台，只是一塊泥地，街坊只有很窄的位置可以行。」然後他轉向旁邊和行人路顏色明顯不同的地磚，指顏色較深的地磚亦是新鋪設，以擴闊行人路，「這邊本來也是花槽。」雖然署方已加闊行人路，但道路仍不算寬敞：「部分位置的闊度，或未足夠兩輛輪椅同時經過。輪椅經過時，行人就要左閃右避。」

實政圓桌屯門社區幹事黃梓雋指，鋪設了地板的平台本為花槽，行人只有很窄的通道可以通過。(洪業銘攝)

設施零散 大片空地未有善用

全邨現時只有兩處地方，設有供長者使用的運動器械，黃梓雋形容兩個位置「一頭一尾」，皆處於屋苑的邊陲地帶，距離中心點較遠，長者走過去要花5、6分鐘，且因宣傳不足，以致部分居民不知道邨內設有有關設施。其中一個被劃作設置長者健體設施的範圍位於喜田樓對出，但該處現時只有健步架及梅花樁，仍有大片空位未善用，黃梓雋指現時的設計浪費空間：「器械種類較少，而且長者想要鍛鍊上肢的器械。」

全邨現時只有兩處設供長者使用的運動器械，但黃梓雋指該位置仍有大片空位未被善用，是浪費空間。(洪業銘攝)

不止是長者健體設施，邨內設兒童遊樂設施亦分佈得零零散散，周邊亦未設長凳，故兒童使用設施遊玩時，家長需站在一旁，尤如「罰企」。「房署最初說擔心加了長櫈後，小朋友在旁玩耍、奔跑時會撞倒。」黃梓雋指向署方爭取後，署方已承諾於邨內即將開設的幼稚園門外的兒童休憩處，加裝椅子。

規劃失當 球場打波「應聲」擾民

屋邨一樓平台設籃球場，黃梓雋指一到晚上6、7時，就會有不少小朋友、青年人聚集於該處打球。不過，因規劃失當，屋邨內的樓宇皆圍着球場而建，不少居民都覺得相當「應聲」：「有居民投訴打球聲有時持續到晚上10時。」

一樓平台籃球場地面積水長期未有人清理，令青苔叢生。(洪業銘攝)

訪問前一日剛好下過雨，球場地上有幾處積水未有清理，黃梓雋指此情況經常發生：「這水跡不是偶發性的，地上已經長了青苔。」不少居民向他反映，每次下雨後管理公司皆任由積水自然風乾，他直言是安全隱患，「小朋友打波時滑倒會很嚴重，但管理公司沒有好好正視這問題。」不單止地面積水欠處理，有街坊亦投訴大廈大堂、公用地方清潔不足：「樓層的地面清潔馬虎，垃圾房亦堆積垃圾沒清理。」

保安漏洞 後門不需密碼可打開

欣田邨開邨以來，不時傳出有可疑人士上門向居民推銷補習、濾水器、傳教的事件，黃梓雋更指曾收到街坊疑墜入相關騙案的求助。對於此問題，他認為是與邨內的保安漏洞有關。

記者月初與他到悅田樓地下大堂的後門巡視，發現後門不需輸入密碼都可打開，附近亦未有閉路電視監察系統，令有關入口如無掩雞籠：「這道門根本虛設。」除悅田樓外，綠田樓的後門閘柵之間的罅隙過闊，令人容易伸手入內按下開門掣。「很多人會透過這種保安漏洞，上門推銷寬頻、補習等服務。」他指有關問題由入伙開始存在，投訴多時，房屋署和管理公司都未解決問題。

記者月初與黃梓雋到悅田樓地下大堂的後門巡視，發現後門鋼門不需輸入密碼仍可打開，有如無掩雞籠。(洪業銘攝)

房署當時回覆指，悅田樓的後門使用率甚高，因而經常出現耗損，每當發現該門未能正常運作時，物業服務辦事處會通知工程人員盡快跟進維修，而署方亦會盡快在閘門加裝其他保安設施。署方又指，綠田樓後門靠近開門按掣的閘門的上下位置，均已裝設膠板阻擋，提供足夠保障。黃梓雋指，悅田樓的後門的維修現時已完成，惟前門的密碼鎖又出現故障，故欣田邨的保安漏洞仍未完全解決。

評分：5、60分

整體而言，黃梓雋認為邨內的很多配套仍都未完善，現時居民最關心的是邨內的保安漏洞和清潔問題，然而房署和管理公司都未積極改善有關情況，故只會給欣田邨5、60分。