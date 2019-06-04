【東涌念園】規劃署稱龕場屬「現有用途」　毋須向城規申請改用地

香港01早前報道，東涌稔園村的發展商被指違規建設龕場，原本場地被地政總署違反地契中「經營厭惡性行業」收回，但被發展商上訴得直，政府最後放棄再「終極上訴」。為取得龕場牌「舖路」，東涌念園向城規會申請電錶房和挖土工程，但結果「觸礁」。記者據規劃署最新回覆時發現，規劃署認為東涌念園的現有建築作龕場用途屬「現有用途」，有關注組織擔心東涌念園無需申請改變土地用途，可直接申請龕場牌，助長借舊屋地搞龕場的計謀。

東涌稔園村約11年前賣予發展商「建世投資有限公司」，在2015年被揭發疑借改建多幢村屋為龕場「東涌念園」，地政總署其後指發展商違反地契中「禁止從事厭惡性行業」的條款，並收回土地。發展商入稟高院頒獲判勝訴。地政總署再上訴失敗，至2018年初決定放棄再上訴至終審法院，當時法官和地政總署強調，發展商仍要按《私營骨灰安置所條例》申請牌照才可經營。

東涌念園被指藉改建村屋為名，違規建設龕場。（資料圖片/陳浩然攝）

經傳媒查詢後 城規會否決龕場申請



上月，記者發現該龕場向城規會申請電錶房和挖土工程，而場地已出現疑似電錶房建構物，疑為落實龕場舖路，但有關申請經記者追問後最終遭到否決。規劃署回覆查詢時稱，根據申請人提供的資料，該擬議用途是提供電力予現有鄉村屋宇。

東涌念園向城規會申請電錶房，但場地已出現疑似電錶房建構物。（陳浩然攝）

規劃署條例自相矛盾



申請龕場牌除了外在環境配合，仍需先符合土地用途。規劃署稱，「東涌念園」範圍被劃為「鄉村式發展」地帶及「綠化地帶」。「鄉村式發展」地帶不可用作「靈灰安置所」，而在「綠化地帶」作「靈灰安置所」用途則須先向城規會申請。但另一方面，規劃署卻表示，在緊接有關發展審批地區草圖的公告在憲報首次刊登前（即2015年8月21日前），稔園村內已有七棟三層及一棟兩層的現存構築物作「靈灰安置所」用途，在《城市規劃條例》下屬「現有用途」，即使不符合圖則的規定，也毋須更正，可見東涌念園的土地用途在規劃署的條例下亦自相矛盾。此外，城規會亦回應，並未接獲涉事地段或「東涌念園」有限公司任何有關改劃作骨灰龕場的申請。

身兼「各界關注骨灰龕問題大聯盟」及「守護大嶼山大聯盟」召集人謝世傑。（資料圖片/陳浩然攝）

政府打輸官司 召集人憂龕場「打橫行都得」



身兼「各界關注骨灰龕問題大聯盟」及「守護大嶼山大聯盟」召集人謝世傑認為，明顯有人看準條例，在購地時先建設闖關。而規劃署認為東涌念園作龕場用途屬「現有用途」，東涌念園根本毋須申請改變土地用途，「打橫行都得」，加上東涌念園案上政府敗訴，發展商可在沒有違反地契，另不需補地價的情況下經營龕場，享有優厚的營運條件。

《私營骨灰龕安置所》條例兩年前生效，規劃署由2017年初至2019年4月底，審議19項骨灰龕規劃及改劃申請，目前只有1宗獲批，另有3個個案未作考慮，包括沙田仁孝宗祠、古巖淨苑，和沙田排頭街1號西面部分。該獲批的項目為屯門孝思堂申請，將涉及綠化地改劃為靈灰安置所，但龕場牌仍在處理中。