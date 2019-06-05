【無障礙設施】青衣公園「蠱惑的磚」屢跣人　審計署曾收多宗投訴

政府不少設施均設有黃色的觸覺引路帶，以引導視障人士方向，不過，這些引路帶在下雨天隨時變成危險設施！有地區人士指，青衣公園觸覺引路帶溜滑問題持續多時，他於上月雨天到場觀察發現，短短一小時已有十多人被跣倒，擔心問題不解決會導致更多人受傷。

公民黨青衣地區發展主任冼豪輝指，早已就青衣公園觸覺引路帶溜滑的問題和康文署商討，今年3月接獲街坊就觸覺磚的投訴後，亦曾就此去信署方反映。康文署於4月下旬曾對觸覺磚進行修復，惟問題並無改善。

冼豪輝與義工上月31日早上8至9時到場視察，當日持續有雨：「見到有兩、三個人因此滑倒，我們覺得『唔對路』，於是在觸覺磚附近當人肉路障，着大家不要走在觸覺磚上。」不過有些行人或正趕時間上班，匆忙下走在觸覺磚上導致意外。「有個十多歲的男生被磚滑倒，原地站着休息了五、六分鐘，才能自行離開。」短短一小時，他指已見有近12名街坊因觸覺磚而滑倒受傷，30多人差點滑倒，反映問題嚴重，擔心觸覺磚不止會為行人、長者帶來危險，亦會跣倒視障人士和孕婦。

公民黨青衣地區發展主任冼豪輝上月雨天到青衣公園視察，短短一小時內已見有近12名街坊因觸覺磚而滑倒受傷。(冼豪輝提供)

冼豪輝指，當日已即時就事件通報青衣公園辨事處，職員後來亦將有關位置圍封，至今仍未解封。他曾詢問可否先拆去有關觸覺磚，惟職員指法例規定公園必須設置有關無障礙設施，以便利視障人士：「但這情況不像是幫視障人士，反似是在害他們。」

事實上，過去亦發生多宗觸覺引路帶溜滑而引致的意外。審計署於2018年11月發表的報告中，亦提到康文署豁下的茘枝角公園在安裝觸覺引路帶後，已接獲4宗觸覺磚溜滑的投訴，調查後亦發現，署方轄下另有14個場地亦曾發生9宗相關意外，共收到23宗投訴。

涉事的觸覺引磚帶現時已被圍封。(冼豪輝提供)

雖然康文署回覆冼豪輝時指，觸覺磚的物料符合美國標準及建築指引，適合戶外使用，但他認為即使署方在有關出入口重鋪新的觸覺磚，問題仍未解決。冼豪輝表示，康文署約四年前，已就觸覺磚的物料展開研究，希望署方可加快研究進程，短期內亦可於有關出入口加設閉路電視及職員巡邏，令行人跣倒時職員可及時察覺、提供協助，並提醒行人小心地滑。

香港01正向康文署查詢有關事件。