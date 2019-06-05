沙田區三學年加派學位、開時限小學　惟上學年有一學校最終減班　

過去數年小一學生人口持續上升，直至2018/19學年達至高峰，為應付學額需求增加，教育局採取多項措施，包括擴建臨時課室、「加派」學位及開辦有時限學校等。不過，沙田區學校在2016/17學年至2018/19學年，尚有空置課室46間、14間、及25間，但局方在期後兩個學年依然加派至每班30至33人，有一所學校最終在上學年需要減少一班小一班級。

過去數年小一學生人口持續上升，直至2018/19學年達至高峰，為應付學額需求增加，教育局採取多項措施應對。（資料圖片）

教育局以書面回覆教育界立法會議員葉建源質詢指，為應對小一學位需求的過渡性短暫上升，在過去數年一直與業界緊密聯繫，並就應對策略達成共識。

局方指，如個別學校網的學位數目不足以應付學額需求，會先盡量使用校網內的空置課室，以及從其鄰近校網借調學位，若所有課室幾已用盡，在「萬不得已」的情況下，會採用暫時「加派」安排。

因學額需求上升 區內設「有時限小學」

因應沙田小一學額需求上升，該區「有時限小學」東華三院水泉澳小學去年九月開校，利用空置校舍紓緩短暫學位短缺。不過，教育局指，沙田區三個校網88、89、91在三個學年尚有空置課室46間、14間、及25間。由於水泉澳小學位於91校網，故2018/19學年該校網有15個空置課室，不過整體仍有6個空置課室。

一小學於本學年需減班

教育局在2017及18年度，均有要求學校「加派」至每班30至33人，最終有一所學校在2018/19 學年九月點算學生人數後，需下調一班小一班級。局方強調，有關暫時「加派」安排，是考慮到沙田校網空置課室數目在有關年度小一派位全數使用後，仍未能滿足需求下採用，但最終各學校獲批及開辦的班數， 以及有關空置課室最終是否需要使用，會視乎實際需求及學生人數而定。