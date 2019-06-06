泳池維修後首日開放　救生員不足問題浮現 　11個泳池局部關閉

本港部分康文署公眾泳池於4月及5月起進行維修，部分泳池於今日（6日）維修完成局部開放。然而今日有11個公眾泳池因救生員不足，部分設施需要暫時關閉。業界批評，政府並無正視救生員不足的問題，並預料未來會有更多公眾泳池局部關閉。

維修後首日 再有11泳池局部關閉

今日起，部分公眾泳池完成維修後局部開放，包括中山紀念公園游泳池、藍田游泳池、九龍公園游泳池室內泳池、荔枝角公園游泳池主池、副池及跳水池、沙田賽馬會游泳池主池及跳水池、元朗游泳池主池、將軍澳游泳池主池。雖然這幾個泳池重新開放，但卻有11個公眾泳池出現救生員不足的問題，部分設施要暫時關閉。

公眾泳池 關閉設施 關閉時間 1. 九龍公園游泳池 嬉水池一號 2019/06/06 10:00 - 2019/06/06 14:15 2. 荔枝角公園游泳池 跳水池, 戲水池 2019/06/06 06:30 - 2019/06/06 22:00 3. 李鄭屋游泳池 習泳池 (1), 習泳池 (2), 習泳池 (3), 跳水池, 兒童池 2019/06/06 06:30 - 直至另行通告為止 4. 深水埗公園游泳池 跳水池, 兒童池, 戲水池 已暫停開放 - 直至另行通告為止 5. 何文田游泳池 嬉水池 (4) 2019/06/01 06:30 - 2019/06/15 22:00 6. 堅尼地城游泳池 嬉水池 游泳池2019/06/06 06:30 - 2019/06/06 12:00 7. 屯門西北游泳池 嬉水池 2019/06/06 06:30 - 2019/06/06 14:15 8. 北葵涌賽馬會游泳池 跳水池, 幼童池 2019/06/06 06:30 - 2019/06/06 14:15 北葵涌賽馬會游泳池 習泳池 (1), 習泳池 (2) 2019/06/06 11:00 - 2019/06/06 14:15 9. 沙田賽馬會游泳池 副池, 跳水池, 兒童池 2019/06/06 06:30 - 2019/07/01 06:30 沙田賽馬會游泳池 幼童池 2019/06/06 06:30 - 2019/06/06 22:00 10. 西貢游泳池 嬉水池 2 (滑水梯) 2019/06/06 14:00 - 2019/06/06 14:30 11. 將軍澳游泳池 嬉水池 2 (滑水梯) 2019/06/06 06:30 - 2019/06/06 14:15

11個泳池局部關閉。（資料圖片）

業界指政府責無旁貸

香港政府拯溺員總工會主席鄧子安認為政府在救生員不足的問題上責無旁貸。他解釋，人手不足的問題在幾年前已經預見，應一早根治，如今即使政府的跟進措施遠遠不能補充救生員的市場流失。「不單是人手問題，還有訓練、招聘和工作的問題。」鄧子安建議政府重新審視如何將職位變好，例如調整薪酬反映專業程度，「市民亦期望不是由一般技工去拯救他們，而一般技工也不適合作救援部隊。」

未來或有更多泳池關閉

鄧子安預料，未來只會有更多公眾泳池關閉，「今天有很多場地被租用作水運會，在水運會過後，這些泳池開放予公眾又要動用救生員，所以將會有更多關閉。」他估計，明年情況如無改善，海洋公園泳池啟用，局部關閉泳池的情況只會一路惡化。