【風球韋帕】停車場智能抽水泵　工程師解構窗貼米字外三招防風

去年颱風山竹襲港，本港多處造成嚴重破壞！新鴻基旗下的康業控股有限公司，於荃灣廣場設置防水閘及智能抽水泵，防範洪水湧入地下商場。該公司副主席及行政總裁鄺正煒表示，旗下屋苑設有「物聯網」服務，能自動通知住戶屋苑最新情況，包括水、停電及塌樹等消息。身兼工程師的鄺正煒認為，颱風來襲前住戶需關好窗戶、檢查窗鉸有否鬆脫，以及於窗戶貼米字，防止爆玻璃時碎片四散。

防水閘組裝工序簡單，四塊鋁板砌入兩側門板，約兩分鐘已完成安裝。（蔡正邦攝）

康業控股有限公司副主席及行政總裁鄺正煒表示，康業的子公司力霸水泵機械工程有限公司，遂於台灣防水閘技術引入本港，於荃灣廣場設置防水閘。（蔡正邦攝） 荃灣廣場設置防水閘 新鴻基旗下的康業控股有限公司副主席及行政總裁鄺正煒接受訪時時表示，鑑於近年颱風襲港造成嚴重破壞，包括洪水湧入地下停車場。康業的子公司力霸水泵機械工程有限公司，於台灣防水閘技術引入本港，並於荃灣廣場設置防水閘，「唔便擔心停車場有水，浸晒水都冇人知！」經於工程師測試後，有效確保防止雨水湧入。 每個造價約2.5萬 兩分鐘完成安裝 另外，荃灣廣場亦設有自動抽水泵，可於短時間內將積水抽走，作出雙重保險。目前荃灣廣場都設置防水閘，每個造價約2.5萬元，防水閘的材質為鋁片。防水閘組裝工序簡單，四塊鋁板砌入兩側門板，約兩分鐘已完成安裝。職員向防水閘淋潑兩桶水，閘內完全沒有滲水迹象。商場停車場的地下車廂，或有大面積的海水湧入時，智能化抽水泵系統發現有一毫米的水，就會自動啟動抽水，於短時間內將積出抽走。 設智能抽水系統 通知車主最新情況 身兼工程師的鄺正煒續指，透過「物聯網」自動通知客戶，商場已啟動抽水系統，讓對方決定是否將車駛離，系統能將水浸的信號即時傳遞予控制中心，可以隨時知悉那處出現水浸情況。以及透過短訊通知客戶，讓車主決定是否將車駛離。鄺指，未來會於有水浸危機的屋苑及商場添置防水閘。

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定期檢查玻璃膠有否老化

對於去年山竹襲港時，本港多處有大廈爆玻璃，更有單位冷氣機吹墜入屋，女戶主被機件壓傷腳。身兼工程師鄺正煒表示，由於颱風吹襲時或風雨交加，冷氣機支架有機會失去摩擦，當大風吹至機件有機會移動，冷氣機架有機會老化，需要檢查玻璃膠有否老化。他指出，冷氣機架有機會老化，需要檢查玻璃膠有否老化，以及打風前用硬物「頂住」冷氣機架，以防範吹入屋或墮街。

窗戶貼「米字」 防爆玻璃碎片四散

另外，傳統於窗戶貼米字的方法，鄺正煒指出用貼紙不能強化玻璃，不過玻璃一旦吹爆，降低玻璃碎片四散機會。如果單位當風位，可以前期用木板封窗，將損失降至最低。他建議，颱風前需要做好三個防禦措施，最重要是關好窗，由於扯風的力度很大，風力有機會將窗扯開。其次檢查窗鉸是否鬆脫，如發現鬆脫需進行維修。以及於窗戶貼米字，以防爆玻璃時碎片四散。

憂水浸將𨋢停上一樓 物聯網加強聯繫

打風時，職員未必能於短時間內通知所有住戶，最新的屋苑情況。鄺正煒稱，當天台掛發出八號風球，公司就會啟動「颱風應變指揮中心」。旗下有屋苑推出名為「So Prop」的物聯網與住戶聯繫，住戶可以獲得屋苑最新消息，包括停水、停電及塌樹等消息，「員工可以提醒客戶留意事項，例如驚水浸將𨋢停上一樓，大家可能要行一層樓梯落地下等情況。」至於員工亦使用名為「WeCom的」物聯網，將最新情況上報，希望達至旗下屋苑網絡工相支援。

颱風來勢速，保養宜持續，窗戶須關嚴，防風要做足！ 鄺正煒 康業控股有限公司副主席及行政總裁

去年9月16日「山竹」襲港情況：